1. Lig'de haftanın maçı Karademir’in

Merkez Hakem Kurulu, K-PET Birinci Ligde 22. haftanın en önemli maçı olan Gönyeli Stadındaki 2. Yonpaş Dumlupınar ile 3. Yalova arasındaki maça Evren Karademir’i atadı.
K-PET Birinci Ligde 22. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
7 Mart, Saat 14:30
Karşıyaka – Mormenekşe, Göçmenköy Stadı, Hüseyin Eyyüpler
Çanakkale – Dörtyol, Muharrem Döveç Stadı, Hüseyin Özkan
Esentepe – Maraş, Erdal Barut Stadı, Tufan Çerçioğlu
8 Mart, Saat 14:30
GHE – Lapta, Mete Adanır Stadı, Zekai Töre
Görneç – Ozanköy, 3 Şehitler Stadı, Hakan Muhtaroğlu
Yonpaş Dumlupınar – Yalova, Gönyeli Stadı, Evren Karademir
Bağcıl – Mesarya, Bağcıl Stadı, Osman Özpaşa