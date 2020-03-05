banner411
banner69
Dr. Küçük Müzesi İsmet İnönü'nün torununu ağırladı
Dr. Küçük Müzesi İsmet İnönü'nün torununu ağırladı
22 0
Hasta maskesi mi yoksa altın külçesi mi satın alınıyor anlamadık
Hasta maskesi mi yoksa altın külçesi mi satın alınıyor anlamadık
102 0
 
Cimnastikte monitör test yapıldı
Cimnastikte monitör test yapıldı
82 0
Mart Ayı Hakkında 13 İlginç Bilgi
Mart Ayı Hakkında 13 İlginç Bilgi
76 0
26 0
Hastane yangınına sebep, sürekli yapılan anjiyolar mı?
Hastane yangınına sebep, sürekli yapılan anjiyolar mı?
379 0
Off Roadçular, Alagadi’ye renk kattı
Off Roadçular, Alagadi’ye renk kattı
28 0
banner374

1. Lig'de haftanın maçı Karademir’in

banner27

1. Lig'de haftanın maçı Karademir’in

Merkez Hakem Kurulu, K-PET Birinci Ligde 22. haftanın en önemli maçı olan Gönyeli Stadındaki 2. Yonpaş Dumlupınar ile 3. Yalova arasındaki maça Evren Karademir’i atadı.

K-PET Birinci Ligde 22. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

7 Mart, Saat 14:30

Karşıyaka – Mormenekşe, Göçmenköy Stadı, Hüseyin Eyyüpler

Çanakkale – Dörtyol, Muharrem Döveç Stadı, Hüseyin Özkan

Esentepe – Maraş, Erdal Barut Stadı, Tufan Çerçioğlu

8 Mart, Saat 14:30

GHE – Lapta, Mete Adanır Stadı, Zekai Töre

Görneç – Ozanköy, 3 Şehitler Stadı, Hakan Muhtaroğlu

Yonpaş Dumlupınar – Yalova, Gönyeli Stadı, Evren Karademir

Bağcıl – Mesarya, Bağcıl Stadı, Osman Özpaşa

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.