1. Lig'de haftanın maçı Karademir’in

Merkez Hakem Kurulu, K-PET Birinci Ligde 22. haftanın en önemli maçı olan Gönyeli Stadındaki 2. Yonpaş Dumlupınar ile 3. Yalova arasındaki maça Evren Karademir’i atadı.

K-PET Birinci Ligde 22. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

7 Mart, Saat 14:30

Karşıyaka – Mormenekşe, Göçmenköy Stadı, Hüseyin Eyyüpler

Çanakkale – Dörtyol, Muharrem Döveç Stadı, Hüseyin Özkan

Esentepe – Maraş, Erdal Barut Stadı, Tufan Çerçioğlu

8 Mart, Saat 14:30

GHE – Lapta, Mete Adanır Stadı, Zekai Töre

Görneç – Ozanköy, 3 Şehitler Stadı, Hakan Muhtaroğlu

Yonpaş Dumlupınar – Yalova, Gönyeli Stadı, Evren Karademir

Bağcıl – Mesarya, Bağcıl Stadı, Osman Özpaşa