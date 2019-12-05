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1. Lig'de haftanın maçı Karademir'in

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1. Lig'de haftanın maçı Karademir'in

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, K-PET Birinci Ligde 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Merkez Hakem Kurulu, ligin üst sıralarını ilgilendiren haftanın önemli maçı Y. Dumlupınar – Gençler Birliği maçına Evren Karademir'i atadı.

K-Pet 1. Ligde 13. Hafta maç programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle;

7 ARALIK CUMARTESİ:

Yalova – Lapta, Tahsin Mertekçi Stadı, Hüseyin Özkan

Karşıyaka – B. Bağcıl, Ergin Şahdur Stadı, Mustafa Öztugay

Çanakkale – Görneç, Muharrem Döveç Stadı, Hakan Ünal

Y. Dumlupınar – Gençler Birliği, Dr Fazıl Küçük Stadı, Evren Karademir

8 ARALIK PAZAR

Dörtyol - Maraş, Dörtyol Stadı, Zekai Töre

Mormenekşe- Girne Halk Evi, Cemal Balses Stadı, İsfendiyar Açıksöz

Ozanköy – Esentepe, Mustafa Özkayım Stadı, Tufan Çerçioğlu

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