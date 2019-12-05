1. Lig'de haftanın maçı Karademir'in

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, K-PET Birinci Ligde 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
Merkez Hakem Kurulu, ligin üst sıralarını ilgilendiren haftanın önemli maçı Y. Dumlupınar – Gençler Birliği maçına Evren Karademir'i atadı.
K-Pet 1. Ligde 13. Hafta maç programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle;
7 ARALIK CUMARTESİ:
Yalova – Lapta, Tahsin Mertekçi Stadı, Hüseyin Özkan
Karşıyaka – B. Bağcıl, Ergin Şahdur Stadı, Mustafa Öztugay
Çanakkale – Görneç, Muharrem Döveç Stadı, Hakan Ünal
Y. Dumlupınar – Gençler Birliği, Dr Fazıl Küçük Stadı, Evren Karademir
8 ARALIK PAZAR
Dörtyol - Maraş, Dörtyol Stadı, Zekai Töre
Mormenekşe- Girne Halk Evi, Cemal Balses Stadı, İsfendiyar Açıksöz
Ozanköy – Esentepe, Mustafa Özkayım Stadı, Tufan Çerçioğlu