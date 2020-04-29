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“Zor günler; toplumsal dayanışmamız ile geçecek”

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Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler “Memleketimizin içerisinde bulunduğu ve bundan sonrasında yaşayacağı zor günlerin toplumsal dayanışma gerektirdiğinin farkındayız. İşte tam da bu noktada bölge insanımız, esnafımız belediyemizle ve bölgemizde yaşayan ihtiyaçlı insanlarımızla dayanışmaya devam ediyor" dedi

“Zor günler; toplumsal dayanışmamız ile geçecek”

Haftalardır tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de zor günler yaşamamıza sebep olan Covid -19 (Koronavirüs) salgını sürecinde, Değirmenlik Beldesindeki duyarlı insanların ve esnafın varlığı ön plana çıkıyor, ülkemize umut oluyor, örnek oluyor.

Koronavirüs salgın sürecinin en başında,  Değirmenlik Belediyesi’nin bir projesi olarak hayat bulan “Dayanışma Mutfağı” çatısı altında yardımlar toplanmaya devam ediyor.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler yaptığı değerlendirmede;
“Memleketimizin içerisinde bulunduğu ve bundan sonrasında yaşayacağı zor günlerin toplumsal dayanışma gerektirdiğinin farkındayız. İşte tam da bu noktada bölge insanımız, esnafımız belediyemizle ve bölgemizde yaşayan ihtiyaçlı insanlarımızla dayanışmaya devam ediyor. 

Bu süreçte;  Engin Alp (200 Koli iaşe), Ali Rıza Esendağlı Petrol (50 Koli iaşe), Medcare Ltd. (50 Koli iaşe),  Samet Dilekkaya (50 Kg Hellim), Hakan Karacaoğluları Süt Ürünleri ( 25 kilo hellim, 20 kilo nor), Hacıküçük İşletmeleri Ltd. (1450 adet 1 litrelik Meyvesuyu), Ahmet Kiracıoğlu (10 koli iaşe), Gürçağ Özgürer ( 6 koli süt, 6 paket aptamil, 8 paket bez ve 8 paket cicibebe), Sedat Sacar (12 paket Bez, 8 koli cicibebe ve 3 koli 200 ml süt), Burak Astsubay (4 paket Bez, 4 paket süt), Mustafa Keleş (6’lı Yumurta 6 paket) bağışlarda bulundular.

Belediyemizle ve bölge insanımızla bu sıkıntılı dönemde dayanışma gösterdikleri ve birlik oldukları için çok teşekkür ederim.

Son 10 günlük periyotta yeni bir pozitif vakanın olmaması sevindiricidir, salgının bitmesi için umuttur.  Ama tüm bölge halkımdan ricam şudur; Salgının son gününe kadar rehavete kapılmayalım, hijyen tedbirlerimizi almaya devam edelim, sokaktayken mutlaka maske kullanalım ve başarıya, sağlıklı günlere hep birlikte ulaşalım.

Elbette bu günler geçecek ve eskisinden daha mutlu bir gelecekte, sağlıkla yaşayacağız. Buna inancım tamdır; Bunu hep birlikte çalışarak başaracağız.” dedi.

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