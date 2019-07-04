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Yıldırım’da halk danslarıyla keyifli gece

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Yıldırım Kadınlar Derneği’nin gerçekleştirdiği ‘Yaza Merhaba’ gecesinde 7 ekip halk dansları gösterisi yaparken, iki ekip ise modern dans gösterisi sundu. Sezal Acaroğlu - Ahmet Ömerağa ikilisinden Kıbrıs ağzı skeç ile Sadık Zabit’ten şarkılarla konuklar keyifli saatler yaşadı

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Yıldırım’da halk danslarıyla keyifli gece
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Yıldırım Kadınlar Derneği tarafından organize edilen kültürümüzü yaşatma amaçlı ‘Yaza Merhaba- Halk Dansları Gecesi’ geçtiğimiz hafta Perşembe gecesi Yıldırım köyü Düğün Salonu’nda gerçekleşti.

Saat 21.00’de başlayan ve yaklaşık üç saat süren gecede hem ülkemize ait halk dansları gösterileri, hem de modern dans gösterileri ve Kıbrıs ağzı skeçlerle geceye katılan konuklara keyifli saatler yaşatıldı.

Gecede, Alaniçi Yıldızlar Halk Dansları, Yeniboğaziçi Halk Dansları,  Mor- Der Halk Dansları, Sütlüce Dayanışma ve Aktivite Derneği’ne bağlı Genaplalar ve Kızları Halk Dansları, Yıldırım Kadınlar Derneği Minikler , Orta grup ve Kadınlar Master ekipleri halk dansları gösterileri yaparken, Mesarya Yıldızları Cimnastik İhtisas Derneği ile Akova - Yıldırım İlkokulu Modern Dans Grubu da jimnastik ve modern gösterilerini sundular.

 
Ayrıca Sezal Acaroğlu - Ahmet Ömerağa ikilisinden Kıbrıs ağzı skeç ve sanatçı Sadık Zabit 'ten şarkılarla konuklar eğlenceli bir gece yaşadılar.

Geceye Yeni Boğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Asbaşkan, Meclis üyeleri ve UBP parti meclis üyesi Meryem Boyacı katılarak destek verdiler.

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