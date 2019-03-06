“Yiğitler Gafgarıt Festivali” hazırlıkları başladı

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler dün, her yıl geleneksel olarak yapılan ve bu yıl 10’uncusu gerçekleşecek olan “Yiğitler Gafgarıt Festivali” hazırlıkları için Yiğitler’e gitti.

31 Mart 2019 Pazar günü, saat 10:30’da, YİĞİT-DER 16 AĞUSTOS ÖZGÜRLÜK PARKI’nda ve köy içerisinde gerçekleştirelecek festival için beraberindeki belediye personeli ile incelemelerde bulunan Başkan Ali Karavezirler, Yiğitler Muhtarı Raşit Özsağlam ve YİĞİT-DER Başkanı Rabia Merter ve dernek üyeleri ile de bir toplantı gerçekleştirdi.

Karavezirler, “Yiğitler Gafgarıt Festivali”nin bu yıl 10’uncu yıldönümü olması dolayısıyla da, tüm hazırlıkların eksiksiz ve en iyi şekilde yapılması için belediye personeline tam yetki verirken, tüm çalışmaların muhtar ve dernek üyeleri ile işbirliği içerisinde olacağının da altını çizdi.