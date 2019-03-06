banner255
27 0
Tükenmişlik sendromu ile başa çıkmanın 11 yolu
Tükenmişlik sendromu ile başa çıkmanın 11 yolu
23 0
 
Sirkenin Akla Gelmeyecek Faydaları
Sirkenin Akla Gelmeyecek Faydaları
28 0
Bu sürücünün ayrıcalığı ne?
Bu sürücünün ayrıcalığı ne?
53 0
Hentbolun süperi UKÜ
Hentbolun süperi UKÜ
17 0
Bu aracın lastikleri acaba altından mı?”
Bu aracın lastikleri acaba altından mı?”
10 0
Brezilya'yı karnaval ateşi sardı
Brezilya'yı karnaval ateşi sardı
46 0
banner82

“Yiğitler Gafgarıt Festivali” hazırlıkları başladı

banner27

banner262
“Yiğitler Gafgarıt Festivali” hazırlıkları başladı
banner267

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler dün, her yıl geleneksel olarak yapılan ve bu yıl 10’uncusu gerçekleşecek olan “Yiğitler Gafgarıt Festivali” hazırlıkları için Yiğitler’e gitti. 
31 Mart 2019 Pazar günü, saat 10:30’da, YİĞİT-DER 16 AĞUSTOS ÖZGÜRLÜK PARKI’nda ve köy içerisinde gerçekleştirelecek festival için beraberindeki belediye personeli ile incelemelerde bulunan Başkan Ali Karavezirler, Yiğitler Muhtarı Raşit Özsağlam ve YİĞİT-DER Başkanı Rabia Merter ve dernek üyeleri ile de bir toplantı gerçekleştirdi. 
Karavezirler, “Yiğitler Gafgarıt Festivali”nin bu yıl 10’uncu yıldönümü olması dolayısıyla da, tüm hazırlıkların eksiksiz ve en iyi şekilde yapılması için belediye personeline tam yetki verirken, tüm çalışmaların muhtar ve dernek üyeleri ile işbirliği içerisinde olacağının da altını çizdi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.