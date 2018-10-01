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Yeniceköy’den 32 ünite kan bağışı

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Yeniceköy’den 32 ünite kan bağışı
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Değirmenlik Belediyesi’nin, Türk Kızılayı ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği ile birlikte köylerimizde sürdürdüğü “GÖNÜLLÜ BAĞIŞÇILAR”kampanyası devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği’nin kan bağış aracının durağı dün Yeniceköy oldu.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in köy muhtarları ile işbirliği içerisinde gerçekleştirdiği bugünkü kan bağışına, Yeniceköy Muhtarı Mehmet İyici ve Kalavaç Muhtarı Halil Karasoy katıldı. Ayrıca meclis üyelerinden Mustafa Cambaz da kan kampanyasına katılarak kan bağışlayanlardan oldu.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği kan bağışı organizasyonunda sağlık kriterlerinin tutmaması nedeniyle birçok kişinin kanı alınamazken, toplamda 32 ünite kan alındı.

Kızılay ekibinin çalışmalarıyla sürdürülen kan bağışı günleri, Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı tüm köylerde, bir program çerçevesinde devam edecek...

Ayıracağınız 30 dakika ile hayatlar kurtarabilirsiniz…

  • 18-65 yaş aralığında 50 kg’ın üzerinde her sağlıklı birey kan bağışçısı olabilir.
  • Erkekler 3 ay ara ile kadınlar 4 ay ara ile kan bağışında bulunabilirler.
  • Bağışladığınız kanlar uluslararası laboratuvar yöntemleri ile tetkik edilir.
  • Bağışlanan kanlar 3 ürüne ayrılır. Bunlar eritrosit, trombosit ve plazmadır. Bir kişinin bağışlayacağı kan 3 kişi için umut olur. 
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