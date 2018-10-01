Yeniceköy’den 32 ünite kan bağışı

Değirmenlik Belediyesi’nin, Türk Kızılayı ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği ile birlikte köylerimizde sürdürdüğü “GÖNÜLLÜ BAĞIŞÇILAR”kampanyası devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği’nin kan bağış aracının durağı dün Yeniceköy oldu.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in köy muhtarları ile işbirliği içerisinde gerçekleştirdiği bugünkü kan bağışına, Yeniceköy Muhtarı Mehmet İyici ve Kalavaç Muhtarı Halil Karasoy katıldı. Ayrıca meclis üyelerinden Mustafa Cambaz da kan kampanyasına katılarak kan bağışlayanlardan oldu.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği kan bağışı organizasyonunda sağlık kriterlerinin tutmaması nedeniyle birçok kişinin kanı alınamazken, toplamda 32 ünite kan alındı.

Kızılay ekibinin çalışmalarıyla sürdürülen kan bağışı günleri, Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı tüm köylerde, bir program çerçevesinde devam edecek...

Ayıracağınız 30 dakika ile hayatlar kurtarabilirsiniz…