Yeniboğaziçi Pulya Festivali'yle renklenecek

10 gün sürecek olan Pulya Festivali’nde çeşitli, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin yanı sıra, yarışmalar, yerli gurup ve sanatçıların konserleri ile Türkiye’nin sevilen ses sanatçıları...

10 gün sürecek olan Pulya Festivali’nde çeşitli, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin yanı sıra, yarışmalar, yerli gurup ve sanatçıların konserleri ile Türkiye’nin sevilen ses sanatçıları Kıraç ve Ebru Gündeş konseri de yer alacak

(MHA)

Yeniboğaziçi Pulya Festivali’nin 8’incisi 14-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, düzenlediği basın toplantısı ile festival programını açıkladı.

Toplantıda ilk olarak bir konuşma yapan Katip Demir, belediyenin uluslararası bir örgüt olan CittaSlow’a üye olduğunu anımsatarak, 8’incisi düzenlenen festivalin uluslararası bir içerikle gerçekleştirildiğini söyledi.

Festival çerçevesinde bu yıl ilki düzenlenecek olan Halk dansları festivaline Ukranya, Bulgaristan, Slovakya ve Türkiye’den konuk ekiplerin katılacağını ifade eden Demir, söz konusu festivalin tamamının sponsorların katkısı ile düzenlendiğini belediyenin bütçesinden herhangi bir harcama yapılmadığını dile getirdi.

Festival Komite Başkanı Atalay Talaykurt da festivalin kısa süreliğine de olsa bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına katkı sağlayacağını kaydederek, 10 gün sürece olan festivalde her gün farklı bir etkinliğin yer alacağını belirtti.

Uzun bir süreden beri yapılmayan 3’üncü güzellik yarışmasının bu yıl Ulusulararası Pulya Kral ve Kraliçesi adı altında tekrardan yapılacağını ifade eden Talaykurt, festivalin gerçekleştirilmesine katkı koyan kurum, kuruluş ve şirketlere teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

3’üncü Pulya kral ve Kraliçe yarışması hakkında bilgi veren organzatör Bülent Günkut, ise, uluslararası boyutta gerçekleştirilecek olan yarışmaya 17-23 yaşları arasındaki gençleri katılabileceğini sözlerine ekledi.

Bu yıl 8’incisi düzenlenecek olan festival kapsamında ülkenin sevilen guruplarından Gurup Zirve, gurup Rast, Gurup Öldüren Şampanya, ile İbrahim Özduran konseri yer alırken, Türkiye’nin sevilen ses sanatçılarından Kıraç ve Ebru Gündeş de konser verecek.

10 gün sürece olan festival de ayrıca kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin yanı sıra, Halk dansları festivali, Pulya Kral ve Kraliçesi yarışması, Kıbrıs gecesi, Karadeniz Gecesi ile Zalihe Susuzlu yönetiminde tiyatro gecesi düzenlenecek.