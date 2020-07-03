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Yeniboğaziçi'nde “Çocuk Sanat Atölyesi” etkinlikleri başladı

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Yeniboğaziçi Belediyesi Kültür Sanat Birimi ve Yeniboğaziçi Çocuk Belediyesi tarafından düzenlenen “Çocuk Sanat Atölyesi” etkinlikleri “ahşap boyama” etkinliği gönüllü eğitmen Nermin Başdoğrultmacı Kandilli'nin gözetiminde başladı

Yeniboğaziçi'nde “Çocuk Sanat Atölyesi” etkinlikleri başladı

Yeniboğaziçi Belediyesi Kültür Sanat Birimi ve Yeniboğaziçi Çocuk Belediyesi tarafından düzenlenen “Çocuk Sanat Atölyesi” etkinliklerinin ilki dün, Yeniboğaziçi Belediye Parkı'nda gerçekleşti. 
Yeniboğaziçi Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, yoğun katılım gösterilen “ahşap boyama” etkinliği gönüllü eğitmen Nermin Başdoğrultmacı Kandilli'nin gözetiminde gerçekleştirdi. 


Belediye parkında her perşembe farklı bir sanatsal etkinliğin gerçekleştirileceği atölye çalışmalarında el işleri, resim çizimi, ebru sanatı, taş boyama, kiremit boyama, geri dönüşüm gibi resmin birçok dalı çocuklarla buluşacak.  5-15 yaş arası çocukları kapsayan etkinlik ücretsiz olacak.


Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, öncelikle duyarlı tüm velilere ve katılan tüm çocuklara teşekkür ederek, yoğun bir katılımla başlayan etkinliğin kendisini mutlu ettiğini söyledi. 
Çocukların büyük bir hevesle titizlikle çalışmalarının aslında yaratıcı bir neslin yetişmekte olduğunu gösterdiğini vurgulayan Zurnacılar, çocukların yaptığı her şeyin çok özel olduğunu ve bu tür etkinliklerin süreklilik kazanmasını gerektiğini söyledi.

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