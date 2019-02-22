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Yeniboğaziçi Belediyesi ve Slow Food Salamis'den Ayrelli Günü

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Cittaslow üyesi Yeniboğaziçi Belediyesi ve Slow Food Salamis, yerel yemek geleneklerini yaşatmak ve daha çok tercih edilmesini sağlamak amacıyla, 24 Şubat Pazar günü mevsim ürünlerinden ayrelli temalı etkinlik düzenleyecek.

Yeniboğaziçi Belediyesi ve Slow Food Salamis'den Ayrelli Günü
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Yeniboğaziçi Belediyesi ve Slow Food Salamis’ten yapılan açıklamaya göre, Yeniboğaziçi Belediyesi Parkı’nda kurulacak tezgahlarda yumurtalı ayrelli yemeklerinin yanında bölgede yetiştirilen ve yapılan yiyecekler, bölgede yapılan el sanatları ürünleri de satılacak. Etkinlik saat 10.00’da başlayacak.

Merkezi İtalya’da bulunan Slow Food, yerel yemek geleneklerini tekrar canlandırmak, insanların bunları tercih etmelerini sağlamak, çevre dostu tarım uygulamalarını teşvik etmek ve bölgesel tohumların korunmasını hedefliyor.

Yeniboğaziçi Belediyesi ise, Slow Food’dan esinlenerek oluşturulan Cittaslow ağına 2013yılında üye olmuştu.



TOHUM TAKAS ETKİNLİĞİ YARIN

Bu arada Yeniboğaziçi’nde yarın saat 11.00’de ise Cittaslow ofisinde, Cittaslow üyesi belediyelerin ve Yeryüzü Tohumları İnisiyatifi işbirliğinde düzenlenen tohum takas etkinliği de yer alacak.

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