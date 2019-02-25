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Yeni Boğaziçi 'Ayrelli Günü'yle renklendi

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İtalya’da bulunan Slowfood’a kayıtlı Slowfood Salamis ile Slowfood temelinde oluşturulan Cittaslow ağı üyesi Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından düzenlenen “Ayrelli Günü” etkinliği düzenlendi. Yeniboğaziçi Parkı’nda, ayrelli yemekleri başta olmak üzere, Aytotoro Tavası, enginarlı pilav, gömeç çorbası gibi geleneksel yemekler ve doğal ürünlerin satışı için tezgahlar kuruldu

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Yeni Boğaziçi 'Ayrelli Günü'yle renklendi
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Yeniboğaziçi’nde geleneksel yemeklerin yaşatılması ve mevsimsel yiyeceklerin tüketilmesini teşvik etmek amacıyla “Ayrelli Günü” etkinliği düzenlendi.
Etkinlik, geleneksel yerel yemekleri yaşatmak ve çevre dostu tarım uygulamalarını teşvik eden merkezi İtalya’da bulunan Slowfood’a kayıtlı Slowfood Salamis ile Slowfood temelinde oluşturulan Cittaslow ağı üyesi Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından düzenlendi.
Yeniboğaziçi Parkı’nda, ayrelli yemekleri başta olmak üzere, Aytotoro Tavası, enginarlı pilav, gömeç çorbası gibi geleneksel yemekler ve doğal ürünlerin satışı için tezgahlar kuruldu. 
Yeniboğaziçi Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, mevsimin doğal ürünlerinin tüketimini teşvik için düzenlenen etkinlik “Mevsiminde Üret, Mevsiminde Tüket” sloganı ile yapıldı.


ZURNACILAR
Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar etkinlikte yaptığı konuşmada, her zaman bu gibi etkinliklere ve çalışmalara Belediye olarak destek vereceklerini ve bundan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti. 
Zurnacılar, yerel tohumların yaşatılmasına yardımcı olmak amacıyla, Tohum Takas Şenliği hazırlıkları kapsamında Belediye’nin de katkılarıyla toplantı düzenlendiğini de kaydetti.
KURŞUN
Slowfood Salamis Birliği lideri Umut Kurşun da, etkinliği, yerel yemek geleneklerini yaşatmak; sağlıklı, doğal ve yerel gıdaların tercih edilmesini sağlamak amacıyla düzenlediklerini söyledi.
Kurşun, etkinlikte Ayrelli gibi mevsimsel doğal ve yerel gıdaların kullanıldığını ifade etti.

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