“YDÜ’nün etkinliklerine yetişemiyoruz”

YDÜ’de bu kez Azerbaycanlı ressamların sergisi açıldı. Bakan Ataoğlu vurguladı:

14 Azerbaycanlı ressamın 40 eserini Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne bağışladığı Azerbaycan Sanatçıları Resim Sergisi, Turizm Bakanı Ağaoğlu’nun katılımı ile açıldı. Ataoğlu, Yakın Doğu ailesinin ülkede müzeciliğinin gelişmesinde takdire şayan adımlar attığını vurguladı

Türkiye’de yaşayan 14 Azerbaycanlı ressamın 40 eserini Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne bağışladığı Azerbaycan Sanatçıları Resim Sergisi, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ağaoğlu’nun katılımı ile açıldı.

Serginin açılışında, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, Konya Selçuk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Azerbaycanlı sanatçılardan Prof. Dr. İlham Enveroğlu ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim Üyesi Vahid Novruzov birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne katkılarından dolayı Azerbaycanlı sanatçılara teşekkür belgesi verildi.

PROF. DR. ÜMİT HASSAN: “AZERBAYCAN RESMİ KENDİ İÇ DİNAMİKLERİ İLE VAR OLUYOR

Serginin açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, çok değerli sanatkârlarla bir arada olduklarını söyleyerek, kültür ve birliktelikle kardeşliğe vurgu yaptı.

Kurucu Rektör Suat Günsel’e sanatla buluşturma ortamını sağladığı için şükran duyduğunu dile getiren Rektör Prof. Dr. Hassan 16. 17. 18. 19’uncu yüzyılların sanat etkileşimlerinden bahsetti. Azerbaycan’ın dünya çapındaki varlığı edebiyat ve müzik olduğunu dile getiren Prof. Dr. Hassan, arzulanan ve hedeflenen temel husus olan hem milli şuuru kaybetmemek hem de evrensel olana açılmanın Azerbaycan sanatında vücut bulduğunu söyledi.

Azerbaycan resminin kendi iç dinamikleri ile var olduğunu dile getiren Prof. Dr. Hassan, “Sovyetler Birliğinde görülen eğitimin karşılığı Azerbaycan Türkü’nün resme etkisi daha fazla görülmüştür. Azerbaycan sanatçılarının yirmiden fazla yabancı sanat akademisine üye olması bireysel anlamla önem taşıyor. Azerbaycan da estetik açıdan her ressam özgün bir üslup arayışı içerisindedir. En önemli husus renktir. Rengi resimdeki diğer unsurlardan ayırmak mümkün değildir. Rengin çarpıcılığı Azerbaycan resimlerinde göze çarpıyor ve her türlü ekole, yaratıcı faaliyete ve öncü resimlere açıktır. Resimlerde eylemsellik, dinamizm özel olarak yer alıyor. Spor, dans ve süvarilik ön plana çıkıyor” dedi.

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SANATA MUAZZAM YATIRIMLAR YAPIYOR

Konya Selçuk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlham Enveroğlu, sergide ve Yakın Doğu Üniversitesinde bulunmaktan onur duyduğunu belirtti. Azerbaycan resim sanatı ve sanatın köklerinin 10 bin yıl öncesine gittiğini belirten Prof. Dr. Enveroğlu, Azerbaycan sanatının Dünya Kültür Mirasının bahşettiği kür araz medeniyetinin Sümer kültürü ile aynı paralellikleri arz ettiğini söyledi. Rönesans döneminde Azerbaycan’ın Ortadoğu’ya Endülüs’ten Çin’e kadar büyük sanatçı ihracatı yaptığını ve sanat misyonu üstelendiğini dile getiren Prof. Dr. Enveroğlu, Rönesans ressamlarına da ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Suat Günsel’in devasa bir Türk dünyasının özetini muazzam bir şekilde uyguladığını ve ellerinden gelen katkıyı yapmaya devam edeceklerini belirterek, Yakın Doğu ailesine teşekkür etti.

VAHİD NOVRUZOV: “BURADA KÜLTÜRÜMÜZÜN ÖZÜNÜ TANIYORUZ”

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Vahid Novruzov da, en büyük silahın kültür olduğunu, Suat Günsel’in de sanata yaptığı yatırımlarla doğru yollardan birini seçtiğini belirterek sanata verdiği değerden övgüyle bahsetti.

Farklı ülkelerden ressamlarım sanat yoluyla burada buluştuğunu dile getiren Noruzov, “Türkler bütün dünyaya yayıldılar. Buraya gelen sanatçılar Kıbrıs’ı kültürümüzü ve özümüzü tanıyorlar. Bizler de farklı ülkelerden gelen Türk ressamların buluşmasıyla özümüzü tanıyoruz. Kurucu Rektör Suat Günsel, Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Günsel ile üniversite yöneticilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BAKAN FİKRİ ATAOĞLU : “YAKIN DOĞU AİLESİ ÜLKEDE MÜZECİLİĞİNİN GELİŞMESİNDE TAKDİRE ŞAYAN ADIMLAR ATIYOR”

Yakın Doğu Üniversitesi ailesinin yapmış olduğu etkinliklere yetişmenin mümkün olmadığını belirten Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, Yakın Doğu Üniversitesinin ülkenin tanıtılması ve turistlerin ziyaret noktaları haline gelmesini sağlayacak güzel atılımlar yaptığını söyledi.

Konuşmasında müzelerin önemine vurgu yapan Bakan Ataoğlu, “1979 yılından günümüze kadar 1991 yılında sadece St. Barnabası’ın restore edilmesi dışında bu süre içerisinde hiçbir adım atılmadı. Yakın Doğu Üniversitesi ülkemizin tanıtılması ve turistlerin ziyaret edecekleri güzel alanlar oluşması için atılan adımların ötesinde adımlar atmaya başladı. Özelde Yakın Doğu Üniversitesinin devletten daha ileri attığı adımlar takdire şayan. Bize düşen görev ise atılan adımların yanında olmak, müzelerin işlevselliğini kazandırmak, açılacak olan müzelere turistleri getirip ziyaret noktasını oluşturarak bu vesile ile ülkemizi tanıtmasını sağlamaktır” dedi.

Hükümet ve bakanlık olarak kendilerine düşen görevi yerine getirmek için adımlar attıklarını dile getiren Bakan Ataoğlu, tüm ilçelerde müze açılması için çalışma başlattıklarını ve Yakın Doğu Üniversitesinin de, açmaya çalıştıkları müzelerin iç dizaynı ile ilgili hiçbir talepte bulunmadan hayata geçmesi için her şeyini ortaya koyduğunu belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesinin bundan yapacakları ile ilgili de gurur duyduğunu ifade eden Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “Sanata değer veren ve sanatın ne kadar değerli olduğuna inanan ve güzel bir sanat müzesini gerçekleştirerek etkinlikler düzenleyen Yakın Doğu Üniversitesi ailesine, Azerbaycan’dan bizlerle birlikte olan bütün sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Sanatçıların eserlerinin sergilendiği müzenin turistlerin ziyaret noktası olmasını temenni ediyorum” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

Konuşmaların ardından Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, üniversite yönetimi ve sanatçılar serginin açılış kurdelesini kestiler ve sergiyi gezdiler. 14 Azerbaycanlı sanatçının yağlı boya ve akrilik teknikleri kullanarak hazırladığı eserler Kıbrıs Modern Sanat Müzesi envanterine katılacak.