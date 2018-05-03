YDÜ’den şölen gibi spor festivali

Yaşamı sporla dolduran etkinliklere imza atmaya devam eden Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), geleneksel olarak düzenlediği spor festivalini önümüzdeki hafta gerçekleştiriyor.
YDÜ Öğrenci Dekanlığı ve YDÜ Spor Kulesi tarafından YDÜ göleti yanında 11 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek olan etkinlik, sabah saat 07.30’da başlayacak ve akşam 19.30’a kadar devam edecek.
Spor eğitmenleri ve müzik eşliğinde yapılacak olan festival çerçevesinde kampüste koşu, grup egzersizleri, yoga, plates, spinning, Total Body Workout, çocuk jimnastiği, Kangoo Jumps ve Zumba gibi spor aktiviteleri gerçekleştirilecek.
YDÜ Spor Kulesi Müdürü Turgut Zabit, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri spor festivaline YDÜ personelinin, YDÜ öğrencilerinin ve halkın katılacağını belirterek, amaçlarının sporla dolu eğlenceli bir gün yaşatmak olduğunu söyledi.
Spor Festivali’nin programı şöyle:
07.30: Yoga-Pilates (Göl kenarı)
08.30: Spor Kulesi önünden başlangıç kampüs koşusu 3 km
10.00: Bisiklet Turu
11.00: NEU Fit
13.00-14.00: Öğle arası
14.00: Zeka Oyunu
15.00: Çocuk Yarışma ve Eğlence
16.00: NEU Fit
17.30: Büyükler Futbol Penaltı
17.30-18.00: Çocuk Jimnastiği
18.30: Bisiklet Spinnig
19.30:Pilates, Yoga Pilates, Yoga