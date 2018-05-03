YDÜ’den şölen gibi spor festivali

YDÜ, her yıl geleneksel olarak düzenlediği spor festivalini önümüzdeki hafta gerçekleştiriyor. Spor eğitmenleri ve müzik eşliğinde yapılacak olan festivalde birçok spor aktivitesi gerçekleştirilecek, eğlenceli saatler yaşanacak

Yaşamı sporla dolduran etkinliklere imza atmaya devam eden Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), geleneksel olarak düzenlediği spor festivalini önümüzdeki hafta gerçekleştiriyor.

YDÜ Öğrenci Dekanlığı ve YDÜ Spor Kulesi tarafından YDÜ göleti yanında 11 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek olan etkinlik, sabah saat 07.30’da başlayacak ve akşam 19.30’a kadar devam edecek.

Spor eğitmenleri ve müzik eşliğinde yapılacak olan festival çerçevesinde kampüste koşu, grup egzersizleri, yoga, plates, spinning, Total Body Workout, çocuk jimnastiği, Kangoo Jumps ve Zumba gibi spor aktiviteleri gerçekleştirilecek.

YDÜ Spor Kulesi Müdürü Turgut Zabit, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri spor festivaline YDÜ personelinin, YDÜ öğrencilerinin ve halkın katılacağını belirterek, amaçlarının sporla dolu eğlenceli bir gün yaşatmak olduğunu söyledi.

Spor Festivali’nin programı şöyle:

07.30: Yoga-Pilates (Göl kenarı)

08.30: Spor Kulesi önünden başlangıç kampüs koşusu 3 km

10.00: Bisiklet Turu

11.00: NEU Fit

13.00-14.00: Öğle arası

14.00: Zeka Oyunu

15.00: Çocuk Yarışma ve Eğlence

16.00: NEU Fit

17.30: Büyükler Futbol Penaltı

17.30-18.00: Çocuk Jimnastiği

18.30: Bisiklet Spinnig

19.30:Pilates, Yoga Pilates, Yoga