YDÜ’den duyarlılık örneği

YDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, engellilere tekerlekli sandalye temini için başlatılan “mavi kapak” kampanyasına destek verdi

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2017-18 Akademik yılında sosyal sorumluluk projesi kapsamında, engellilere tekerlekli sandalye temini için başlatılan “mavi kapak” kampanyasına destek verdi.

Engelli bireylerin toplumdaki haklarına ve varlıklarına dikkat çekip farkındalığı artırmak amacıyla Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin yürüttüğü ‘Mavi Kapak’ projesine katılan fakülte, akademik ve idari personeli ile öğrenciler tarafından toplanan kapakları Dernek Başkanı Günay Kibrit’e teslim etti.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, kampanyaya yaptıkları katkılardan dolayı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri, idari kadro ve öğrencilerine teşekkür etti. Kibrit, yapılan ‘mavi kapak’ kampanyasının maddi katkıdan çok farkındalığı artırmaya yönelik çok önemli bir manevi katkı olduğunu söyledi.

Bu duyarlılığın herkese örnek olması gerektiğini vurgulayan Kibrit, yapılan her katkının küçük ya da büyük farketmeksizin onların ve üyelerinin yüzünü güldürdüğünü ifade etti.

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adına konuşan Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nur Köprülü de, fakültede bu kampanyaya liderlik eden başta Yrd. Doç. Dr. Behiye Çavuşoğlu ve Uz. İmren Gürbaşar’a ile katkı koyan herkese ayrı ayrı teşekkür etti.

Doç. Dr Köprülü, fakültenin sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirme konusunda çok istekli ve hassas olduğunu, benzer etkinlikleri yapmaya devam edeceklerini belirtti. Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin gerek üyelerine gerekse ihtiyacı olan herkese tekerlekli sandalye temin edebilmek için başlattığı bu kampanyanın bir parçası olmak ve ufak da olsa bir katkı koymanın yarattığı manevi hazzın ifade edilemeyecek kadar büyük olduğunu ve derneğin faaliyetlerine katkı koymaya devam edeceklerini söyledi.