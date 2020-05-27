YDÜ Uluslararası Fotoğraf Günleri”, yirminci yılında

“Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası Fotoğraf Günleri-Nostalji” etkinliği, bugüne kadar 9 kez gerçekleştirilen ve yüzlerce fotoğraf sanatçısı, akademisyen ile öğrencinin eserlerinin sergilendiği geçmiş etkinliklerden derlenen fotoğraflardan oluşuyor

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 1999 yılından itibaren iki yılda bir KKTC ve Türkiye’nin yanı sıra dünyanın bir çok ülkesinden fotoğraf sanatçısının katılımıyla düzenlediği “Uluslararası Fotoğraf Günleri”, yirminci yılında “Nostaljik Sergi” dizileri ile çevrimiçi olarak sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, “Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası Fotoğraf Günleri-Nostalji” etkinliği, bugüne kadar 9 kez gerçekleştirilen ve yüzlerce fotoğraf sanatçısı, akademisyen ile öğrencinin eserlerinin sergilendiği geçmiş etkinliklerden derlenen fotoğraflardan oluşuyor. 15 gün arayla yenilenecek sergiler kapsamında, ilk olarak 1999 yılında gerçekleştirilen Yakın Doğu Üniversitesi 1. Uluslararası Fotoğraf Günleri sergisinde yer alan İzzet Keribar, Sıtkı Fırat, Simber Atay, Ahmet Selim Sabuncu ve Mehmet Arslan Güven’in eserlerine yer verildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası Fotoğraf Günleri-Nostalji sergisine http://www.photodays.neu.edu.tr adresi üzerinden erişilebiliyor.

İlk olarak 1999 yılında Yakın Doğu Üniversitesi öncülüğünde başlatılan Uluslararası Fotoğraf Günleri, Kıbrıs’ın tek ve en büyük etkinliği olma özelliği taşıyor. Kuzey Kıbrıs, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Hollanda, Arjantin, Japonya ve Rusya gibi dünyanın bir çok ülkesinden katılımcının yer aldığı Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası Fotoğraf Günleri’nde, kişisel ve karma sergilerin yanı sıra atölye çalışmaları, panel, konferans, söyleşi, yayın imza günleri, geziler ve fotoğraf sanatıyla ilgili akademik bildiriler sunuluyor.

1. Uluslararası Fotoğraf Günleri Sergisi'ne http://iletisim.neu.edu.tr/uluslararasi-fotograf-gunleri-nostalji-sergisi/ linkinden ulaşılabiliyor.