banner107
Karşıyaka lider, Akova takipte
Karşıyaka lider, Akova takipte
468 0
Yenicami oynamadan da lider
Yenicami oynamadan da lider
180 0
Meteoroloji Dairesi'nden toz uyarısı
Meteoroloji Dairesi'nden toz uyarısı
14 0
Cihangir, Davulcu için kazandı
Cihangir, Davulcu için kazandı
604 0
Ocak, Kaymaklı’ya patladı
Ocak, Kaymaklı’ya patladı
152 0
Titanik’ten çıkan eşyalar satılıyor
Titanik’ten çıkan eşyalar satılıyor
33 0
Soyer Arseven-Hasan Reyhan liderliğini sürdürüyor
Soyer Arseven-Hasan Reyhan liderliğini sürdürüyor
56 0
Aşırı yağmur nedeniyle bazı yollar su altında kaldı
Aşırı yağmur nedeniyle bazı yollar su altında kaldı
648 0
banner82
banner147

YDK’dan dayanışma örneği

banner27

Yakın Doğu Koleji öğrencileri, mülteciler için topladıkları parayı Mülteci Hakları Derneği’ne teslim etti

YDK’dan dayanışma örneği
banner192

Yakın Doğu Koleji Sosyal Sorumluluk Kulübü, öğrencilerin çevresine duyarlı bireyler olarak yetişmelerini desteklemek amacıyla sürdürdüğü faaliyetleri kapsamında Mülteci Hakları Derneği’ni ziyaret etti.

Mülteci Hakları Derneğine ziyaret gerçekleştiren kulüp öğrencileri, dernek yetkililerine mülteciler için toplanan bağış paralarını teslim etti. Dernek yetkililerinden adadaki mültecilerin ne gibi sorunlarla karşılaştıkları ve adaya ilk geldikleri andan itibaren kendileri için ne gibi bir uygulama yapıldığını öğrenen öğrenciler, mülteci ve sığınmacıların öncelikle yaşam haklarının korunması, işkence, baskı ve zulüm ortamına geri gönderilmelerinin önlenmesi için alınan tedbirler hakkında bilgiler aldılar. Dernek yetkilileri üzerinde en çok durdukları konunun insan ticareti ve ırkçılık ile mücadele olduğunu belirttiler.

İnsani Duygular Taşıyan Topluma Faydalı Bireyler Yetiştirmek Hedefleniyor…

Yakın Doğu Koleji olarak vizyonlarının sadece akademik anlamda iyi öğrenciler yetiştirmek olmadığını belirten Yakın Doğu Koleji Müdürü Asım İdris, toplum sorunlarına duyarlı, farkındalığı yüksek, dünyada yaşanılan her türlü insani problemin karşında olup, insan onuruna yakışan şekilde tavır sergilemeyi misyon edinen gençler yetiştirmek olduğunu söyledi.

Öğrencilerinin toplumda farkındalık yaratan bu tip faaliyetler içerisinde olmasından büyük sevinç duyduğunu ifade eden Okul Müdürü İdris, “Yetiştirdiğimiz öğrencilerin öncelikle adaletin herkese ve her yerde gerekli olduğu bilincini kavramaları için  insan hak ve hürriyetlerinin azami ölçüde uygulanmasını sağlamayı öğretmek, onların dünya insanı  olması yolunda önemli bir adım olarak görmekteyiz” dedi.

Okul Müdürü,  Yakın Doğu Koleji olarak sosyal sorumluluk faaliyetlerine  ilerleyen günlerde devam edeceklerini de vurguladı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.