YDK’dan dayanışma örneği

Yakın Doğu Koleji öğrencileri, mülteciler için topladıkları parayı Mülteci Hakları Derneği’ne teslim etti

Yakın Doğu Koleji Sosyal Sorumluluk Kulübü, öğrencilerin çevresine duyarlı bireyler olarak yetişmelerini desteklemek amacıyla sürdürdüğü faaliyetleri kapsamında Mülteci Hakları Derneği’ni ziyaret etti.

Mülteci Hakları Derneğine ziyaret gerçekleştiren kulüp öğrencileri, dernek yetkililerine mülteciler için toplanan bağış paralarını teslim etti. Dernek yetkililerinden adadaki mültecilerin ne gibi sorunlarla karşılaştıkları ve adaya ilk geldikleri andan itibaren kendileri için ne gibi bir uygulama yapıldığını öğrenen öğrenciler, mülteci ve sığınmacıların öncelikle yaşam haklarının korunması, işkence, baskı ve zulüm ortamına geri gönderilmelerinin önlenmesi için alınan tedbirler hakkında bilgiler aldılar. Dernek yetkilileri üzerinde en çok durdukları konunun insan ticareti ve ırkçılık ile mücadele olduğunu belirttiler.

İnsani Duygular Taşıyan Topluma Faydalı Bireyler Yetiştirmek Hedefleniyor…

Yakın Doğu Koleji olarak vizyonlarının sadece akademik anlamda iyi öğrenciler yetiştirmek olmadığını belirten Yakın Doğu Koleji Müdürü Asım İdris, toplum sorunlarına duyarlı, farkındalığı yüksek, dünyada yaşanılan her türlü insani problemin karşında olup, insan onuruna yakışan şekilde tavır sergilemeyi misyon edinen gençler yetiştirmek olduğunu söyledi.

Öğrencilerinin toplumda farkındalık yaratan bu tip faaliyetler içerisinde olmasından büyük sevinç duyduğunu ifade eden Okul Müdürü İdris, “Yetiştirdiğimiz öğrencilerin öncelikle adaletin herkese ve her yerde gerekli olduğu bilincini kavramaları için insan hak ve hürriyetlerinin azami ölçüde uygulanmasını sağlamayı öğretmek, onların dünya insanı olması yolunda önemli bir adım olarak görmekteyiz” dedi.

Okul Müdürü, Yakın Doğu Koleji olarak sosyal sorumluluk faaliyetlerine ilerleyen günlerde devam edeceklerini de vurguladı.