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YDK öğrencileri örnek oldu

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Yakın Doğu Koleji öğrencileri, evlerinden getirdikleri çeşitli yiyecek, kıyafet ve eşyaları Kızılay Derneği’ne bağışladı

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YDK öğrencileri örnek oldu
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Yakın Doğu Koleji ortaokul binası her yıl düzenlediği Kızılay Derneği’ne yardım etkinliğinin üçüncüsünü gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında toplanan yiyecek, kıyafet ve eşyalar Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği’ne teslim edildi.

Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Kızılay’ın faaliyet alanlarına ilişkin yapılan çalışmalara ve ilkelere dair öğrencileri bilgilendirmek, yardımlaşma, paylaşma duygularının gelişmesini sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, okul girişinde panolar hazırlandı, sınıflarda Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği’nin çalışmalarından söz edildi.

Etkinlik çerçevesinde Yakın Doğu Koleji Ortaokul Binasında öğrencilerle buluşan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Başkanı Bülent Çıraklı, öğrencileri Kızılay hakkında bilgilendirdi. Dernek Başkanı Çıraklı, Yakın Doğu Kolejinin her yıl düzenlediği etkinliğin kendilerini onurlandırdığını da belirtti.

Yakın Doğu Koleji Ortaokul Müdürü Ömer Özkan, toplumların her zaman dayanışmaya ihtiyacı olduğunu ifade ederek, her yıl gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikle öğrencilerin toplumsal yardımın önemini kavradığını söyledi.

 Öğrenciler ve velilerin desteğinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Özkan “Toplumlarda dayanışma olgusunun sürekli canlılık göstermesi gerektiği olgusunu kazandırmaya çalışıyoruz. Katkı sağlayan tüm veli, öğretmen ve öğrencilerimize duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinlik sonunda öğrencilerin evlerinden getirdikleri kıyafet, ayakkabı, oyuncak,  kitap ve makarna, pirinç, bulgur gibi yiyecekler Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği’ne bağışlandı.

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