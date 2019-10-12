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Yaz kursları sergide

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Yaz kursları sergisi Başkent Sanat Merkezi’nde açıldı, kursiyerlere sertifikaları verildi

Yaz kursları sergide
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) işbirliğinde düzenlenen yaz kursları sergisi önceki akşam Başkent Sanat Merkezi’nde açıldı.

Kursiyerlere sertifikaların da verildiği törende LTB Orkestrası müzik dinletisi sundu.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, kurs eğitmeni Ozan Özgenler, EMAA Başkanı Gökçe Keçecioğlu birer konuşma yaptı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, kursların önemli bir faaliyet noktasına geldiğine ve kayıtların başladığı andan itibaren kısa sürede dolduğuna işaret ederek, çocuklarla ve yetişkinlerle sanat adına birlikte olmasının önemine işaret etti.

Başkan Harmancı Başkent Sanat Merkezi’nin karşısında bulunan binanın çocuklar için kreş olarak hayat bulacağını, bunu sağlamak için 20 Ekim’de düzenlenecek Lefkoşa Turkcell ile Koşuyor Maratonu’nun tüm gelirini bu işe ayıracaklarını ifade ederek, tüm katılımcıları maratondaki birlikteliğe ortak olmaya çağırdı.

Kurs eğitmeni Ozan Özgenler, çocukları ve aileleri sanata gönül vermelerinden ötürü kutladı. EMAA Başkanı Gökçe Keçecioğlu, ailelerin çocuklarını sanata yönlendirmesinin çok önemli olduğuna işaret ederek, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya teşekkürlerini sundu.

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