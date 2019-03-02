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Yavuz Seçkin ile kahkaha tufanı

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Türkiye’nin ünlü Şovmeni Yavuz Seçkin yeni gösterisini ilk kez Kıbrıs’ta gerçekleştirdi.

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Yavuz Seçkin ile kahkaha tufanı

 

Türkiye’nin ünlü şovmeni ve oyuncusu Yavuz Seçkin’in Yakın Doğu Üniversitesi kongre salonunda yaptığı “Hangimiz sen, hangimiz ben” gösterisi beğeni kazandı.

Macbeth Art organizasyonunda gerçekleşen etkinlikte ünlü şovmen, başta Mustafa Topaloğlu, Bülent Ersoy, Fatih Terim, Canan Karatay, Yılmaz Vural, Aziz Yıldırım, Volkan Konak olmak üzere yaklaşık 50 ünlünün taklidini yaptı.

İki saat kaldığı sahnede kendisini izlemeye gelen konukları gülme krizine sokan Seçkin, gösterisinin ardından ise tüm hayranlarıyla fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

 

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