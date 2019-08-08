Yavru kaplumbağaların ilk adımlarını yüzlerce kişi izledi

Kaplumbağalar hayata ilk adımlarını atarken, halkın yoğun ilgisiyle karşılanan etkinlikte olağanüstü bir doğa olayına tanıklık edildi

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti’nin iş birliği içerisinde yıllardır sürdürdüğü koruma projeleri kapsamında kaplumbağalar ilk adımlarını atarak Akdeniz’le buluştular. Alagadi Plajı’nda gerçekleşleşen etkinlik bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Çok yoğun bir kalabalığın yer aldığı etkinlikte kaplumbağalarmavi yolculuklarına uğurlandı.Turizm ve Çevre Bakanlığı Müşteşarı Mustafa Erişmen,Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Turizm ve Çevre Bakanlığı Bakanlık Müdürü Salih Canseç, Özel Kalem Müdürü Batu Beyit, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden ve Genel Müdür Yardımcıları, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin Yoga ve Mandala Mindfulness Atölyesi, Armel Özel Eğitim Merkezi ile birçok gönüllünün katıldığı bu özel doğa olayı gün batımı ile gerçekleşti. Çeşitli derneğin ve Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesinin de yer aldığı etkinliğe birçok farklı ülkeden gözlemciler de eşlik etti.

Etkinlik çocuk atölyeleriyle renklendi

Kıbrıs’ın en önemli zenginliği olan kaplumbağalar nesillerini sürdürme mücadelesinde yeni bir yolculuğa çıkarken, bu önemli tabiat olayından önce yer alan atölyeler sayesinde çocuklar eğlenceli dakikalar geçirdi. Kil ve Mandala Atölyeleri, Çocuk Yogası, Serbest Kum Çalışmaları ve Çevre Eğitimi’nin yer aldığı etkinlikte çocuklar eğlenirken bilinçlendirler. Farkındalığı artırmakve çevre bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen atölyeler, uzmanlar ve eğitmenler tarafından verildi. Atölyelerin ardından ise yavru kaplumbağalar aileler, çocuklar ve gönüllü kişilerle birlikte denize bırakıldı.

Erişmen: “Çevre bilinci için bu çalışmalar gurur kaynağıdır”

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Erişmen konuşmasına, Turkcell ve Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti’ne teşekkür ederek başladı. Erişmen böylesi güzel ve kalabalığın yer aldığı etkinliğin çevre bilincinin gelişmesi için örnek teşkil ettiğini belirtti. Erişmen, çevrenin ve canlının nasıl korunacağını insanlara aktarmak için gerçekleşen bu iş birliğinin ve bu projenin çok iyi yönetildiğini söyleyerekBakanlık için bunun gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Erişmen, halka ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Erdoğan: “Kaplumbağaları dünyaya tanıtmalıyız”

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan kaplumbağaların bu bölgede yumurtlaması, korunması ve üremelerini yıllardır takip ettiklerini söyledi. Erdoğan, kaplumbağaların ülkemizi tercih etmelerini turizm açısından da iş birliği yaparak fırsata çevirmemiz gerektiğini vurguladı. Kaplumbağa festivali yaparak bunu dünyaya tanıtma hedefinde olduğunu belirten Erdoğan herkese iyi seyirler diledi.

Maden: “Kaplumbağalar ülke bilinirliği adına önemli bir değerdir”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak 20 yıldır adada hizmet verdiklerini belirttiği konuşmasında teknoloji ve iletişim alanında öncü olduklarını, sosyal sorumlulukta da birçok kültürel ve sosyal etkinlikte yer aldıklarını ve bundan gurur duyduklarını vurguladı.

Maden, kaplumbağaların Kuzey Kıbrıs Türk Cümhuriyeti’nin dünyada bilinirliğini artırma yönünde çok önemli bir değer olduğunu söylediği konuşmasına şöyle devam etti: “Kaplumbağaların neslinin korunması ve neslinin sürdürülmesi için dünya çapında bilinen ve çevreye duyarlı kuruluşlar çalışmalar yapıyorlar. Kaplumbağaların 7 türünden 2’si üremelerini ve varlıklarını sürdürmek için adamızı tercih ediyor. Alagadi sahili de kaplumbağaların en önemli yumurtlama ve üreme merkezlerinden birisi. Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti ile birlikte dünyanın dört bir yanından gelen çevre gönüllüleri kaplumbağaların yumurtlaması, korunması ve yumurtadan denize kavuşmasına kadarki süreçte yer alıyorlar. Bakanlığımızla bu sahillerin korunması ve çevreye karşı muhafaza edilmesi konusunda gereken hizmetleri yapıyorlar. Bu etkinlik gördüğünüz gibi her yıl katılımı artarak devam ediyor. Etkinliğin en önemli boyutu bir şölen havasında olup çocuklara çevreye karşı duyarlı olmayı ve çevre bilincini aşılamaktır. Katılan herkese teşekkür ediyorum.”

Beton: “Kaplumbağaların sayılarının artışı hepimizin çalışmalarının sonucudur”

Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti Sorumlusu Damla Beton da konuşmasında kaplumbağaların korunması için yıllardır çalışmalarını sürdürdüklerini diler getirdiği konuşmasında şunları söyledi:

“Cemiyet olarak 92 yılından itibaren kaplumbağaların korunması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Küçüklüğümden itibaren içinde olduğum bu projenin devam ettiğini bu bölgenin bir turizm alanı olduğunu görmek mutluluk vericidir. Kaplumbağa sayımızın arttığını görmek de bir o kadar gurur vericidir. Bunlar, hepimizin ve gönüllülerimizin çalışmaları sonucudur. Bu organizasyon için herkese teşekkür ediyorum.”