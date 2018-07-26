Yavru kaplumbağalar denizle buluştu

Dünyanın en eski canlı türleri arasında bulunan Caretta Caretta ve Yeşil Kaplumbağalar, Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti’nin iş birliğiyle Akdeniz sahiliyle buluştu

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti’nin iş birliği içerisinde yıllardır sürdürdüğü “Kaplumbağalar Korumamız Altında” projesinin sonuncusu olan ‘kaplumbağaları denizle buluşturma’ etkinliği Alagadi Plajı’nda gerçekleşti. Etkinlik son 19 yılda olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Yoğun bir kalabalığın tanıklık ettiği etkinlikte yüze yakın kaplumbağa mavi yolculuklarına uğurlandı. Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Çevre Koruma Dairesi yetkilileri, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, SOS Çocuk Köyü ve birçok gönüllünün katıldığı bu doğa olayı gün batımı ile gerçekleşti. Çeşitli derneğin ve Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesinin de yer aldığı etkinliğe birçok farklı milletten gözlemci de eşlik etti.

Yoğun katılımla eşsiz bir gün

Kıbrıs’ın en önemli zenginliği olan kaplumbağalar nesillerini sürdürme mücadelesinde yeni bir yolculuğa çıkarken, bu önemli tabiat olayına pek çok gönüllü şahitlik etti.

Caretta Caretta ve Yeşil Kaplumbağalar için en önemli yumurtlama alanı olan Akdeniz sahili yavru kaplumbağalarla buluştu.Kıbrıs ve Türkiye medyasından gazeteciler de Alagadi Plajı’nda gerçekleşenbu doğa olayına şahit oldu. Etkinlik SOS Çocuk Köyü ve gönüllü ailelerin çocuklarının oyunlarıyla başladı. Saat 19.00’da konuşmalarla devam eden etkinlik gün batımı ile birlikte unutulmaz bir güzelliğe sahne oldu. Yavru kaplumbağaların denize bırakılmasını izleyen kalabalık bir topluluk, bol bol fotoğraf çekerek eşsiz bir gün yaşadı.

Maden: “Hayatın her alanında Kıbrıs halkı için çalışıyoruz”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, halkın çevreye olan duyarlılığının geçen yıla göre kat kat arttığını görmekten mutluluk duyduklarını söyleyerek,Turkcell olarak çevre ve doğal yaşamın korunmasını son derece önemsediklerini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in kuruluşundan bu yana sürdürülebilir çevre bilinciyle hareket ettiklerine dikkat çeken Harun Maden,sadece maddi yönden katkıda bulunmak değil bunun devamını sağlamak ve destek olmanın önemini vurguladı.

“Kaplumbağaların korunmasına yönelik işbirliğimiz ve sosyal sorumluluk projelerimiz sadece ülkemiz için değil, dünyamız için de önemli bir değer içeriyor” diyen Maden, Kuzey Kıbrıs Turkcell’inyaklaşık 19 yıldır Kaplumbağa Koruma Cemiyeti ile kaplumbağaların korunması için işbirliği yaptığını belirtti.

Maden sözlerini şöyle sürdürdü:

“Asıl amacımız bu konuya ve çevreye olan duyarlılığı arttırabilmek, farkındalığı yaygınlaştırmaktır. Turkcell olarak sadece kaplumbağalar ve çevre ile ilgili olan sosyal sorumluluk projelerinde değil hayatın bütün alanlarında çalışmalar yapıyoruz.Aynı zamanda bir teknoloji firmasıyız ve dijital yaşam hayatımızın büyük bir bölümünü kapsıyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak Kıbrıs halkına en son teknolojiyi sunmaya çalışıyoruz. Kutlay Bey’in kaplumbağalar için çalışmaya başladığında anlattığı zorluklar gibi biz de teknoloji firması olarak alanımızdaki yenilikleri Kıbrıs’a getirmek için uğraşıyoruz. Örneğin 4.5G’ye 4 sene öncesinden hazırdık, Türkiye 4.5G’ye geçeli 2 sene oldu. Biz bu yatırımı adamıza yapmak ve bu hizmeti getirmek için uğraşmaktayız. Fiber altyapısı yüksek hızlı geniş bant internet erişimi ve benzeri birçok konuda da halkımıza hizmet etmek için gereken her türlü yatırımı yapmayı ve çalışmayı ortaya koymaya niyetliyiz ve kararlıyız. İnşallah bütün bunları sizlerin hizmetine sunacağız. Kararlılıkla tüm projelerimizde olduğu gibi kaplumbağalar için de çalışmalarımızı sürdürmeye halkımızın bu konuya olan farkındalığını arttırmaya devam edeceğiz. Tüm emeği geçenlere ve katılımcılara bu etkinliği daha bilinir kıldığı için teşekkürler.”

Keço: “Çalışmalarımız başarının örneğidir”

Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti Başkanı Kutlay Keço da konuşmasında ülkemizi ziyaret eden kaplumbağa nüfusundaki artışa dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Adaya geldiğim 1975 yılından bugüne kadar kaplumbağalar için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti’ni kurduktan sonra birçok üniversite ile temasa geçtik fakat KKTC tanınmadığı için hep ret cevabı aldık. 1988 yılında bazı temaslarımda adamıza Çevre Dairesi kurma önerisi yaptım ve 1989’da ilgili hükümetin çalışmalarıyla Çevre Dairesi kuruldu. O günden sonra yurt dışından gönüllüleri adamıza getirtmeye başladık. İlk gönüllü grubumuz 1991 yılında Exeter Üniversitesi’nden geldi. Kurulduğumuz günden bu güne de Çevre Dairesi ile çalışmalarımızı bu alanda sürdürmekteyiz. Kaplumbağaları koruma altına almaya başladığımızda 400 civarı olan kaplumbağa sayısı şu an 2000’i geçmiş durumdadır. Bu,başarının büyük bir örneğidir. Ama en önemlisi ve en büyük başarı kaplumbağa koruma bölgelerinin oluşturulmasıyla koruma altına alınmış olmasıdır. Halkımızın da giderek çevre gönüllüsü olması mutluluk vericidir. Gönüllüler ve Turkcell’in de bu çalışmalardaki önemli katkılarıyla bu projeyi yönetmekteyiz. Katılan herkese teşekkürlerimi sunarım.”