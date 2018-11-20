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“Yaşlılık ve Yaşlılıkta Yaşanan Sorunlar” Semineri yapıldı

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Sağlık Bakanlığı tarafından, “Yaşlılık ve Yaşlılıkta Yaşanan Sorunlar” konulu iki ayrı seminer düzenlendi.

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“Yaşlılık ve Yaşlılıkta Yaşanan Sorunlar” Semineri yapıldı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilki Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Thallasemia Konferans Salonu’nda, ikincisi de Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde gerçekleşen “Yaşlılık Ve Yaşlılıkta Yaşanan Sorunlar” başlıklı seminerde konuşmacı olarak Türkiye Cumhuriyeti Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden uzmanlar Prof. Dr. Abdülkadir Çevik, Prof. Dr. Engin Dudu Turan ve Prof. Dr. Sevgi Aras yer aldı. Seminerde yaşlıların sorunları irdelendi.


Uzman profesörler Abdülkadir Çevik, Sevgi Aras ve Engin Dudu Turan, 
“Toplumda Yaşlı Olmalı ve Yaşlıya Bakmalı”, “Yaşlılıkta Nörobiyolojik Sorunlar” ve “Normal ve Patalojik Yaşlılık ve Yaşlılık Psikiyatr” başlıklı sunumlar gerçekleştirdi.

İki seminerde de sunumların ardından, soru cevap bölümü yer aldı

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