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Yaşlıları sevindirdiler

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Yaşlıları sevindirdiler
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Kıbrıs Vakıflar İdaresi İyilik Gönüllüleri, Kurban Bayramı vesilesiyle Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti.
Kıbrıs Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Vakıflar İdaresi İyilik Gönüllüleri ziyaretlerinde Huzurevi sakinleriyle bayramlaştı ve hediyeler verdi.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi İyilik Gönüllüleri, “karşılık beklemeden iyilik yapmak” sloganıyla ülke genelinde huzurevi ve hayvan barınakları ziyaretleri, ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtımı ve çevre temizliği gibi faaliyetleri sürdürüyor.

 

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