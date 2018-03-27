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Yaşlılar moral depoladı

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YDÜ Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü, yaşlılara bakım yaptı, yiyecek ikram etti ve müzik dinletisi sundu

Yaşlılar moral depoladı
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18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Önlisans Bölümü Öğretim Elemanları, bölüm öğrencileri ve Guda’s Entertainment direktörleri İbrahim Guda ve Özcan Guda, Gazimağusa’daki Özen Yaşlı Yaşam Merkezi’ni ziyaret ettiler.

Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Koordinatörü Yeşim Üstün Aksoy;“yaşlılarımız geçmişimizin tecrübe ve birikimlerini yeni nesillere aktaran, kültürümüz ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli hazinemizdir. Yaşlılık, herkes tarafından saygı, sevgi, hoşgörü ve itibar görmenin istendiği, hassas bir dönemdir. Bu nedenle yaşlılarımızı toplumla bütünleşmelerini ve yaşama bağlı kalmalarını sağlamak amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdik. Bu tür ziyaretleri sadece yaşlılar haftasında değil, her fırsatta tekrarlayacağız” dedi.  

Daha sonra etkinlik öğrencilerin yaşlılara çiçek takdimi, yiyecek ikramı ve müzik dinletisi ile sona erdi. 

 

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