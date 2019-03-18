Yardıma muhtaç hayvanlar için piyango

Altın Patiler Derneği, sokaktaki ve barınaktaki hayvanlar için düzenlediği bağış kampanyalarına devam ediyor.

Yardım kampanyası çerçevesinde bu kez piyango biletleri satışa çıkarıldı.

10 TL’den satışa sunulan biletleri alan kişiler, hem yardıma muhtaç hayvanlara katkıda bulunacak hem de birbirinden güzel hediyeleri kazanma şansına sahip olacak.

1 Mayıs 2019 tarihinde çekilecek olan biletlerin satış noktaları şu şekilde:

Ovis Cafe (Lefkoşa)

Kızılbaş Gençlik Merkezi (Lefkoşa)

Hayat Veteriner Kliniği (Burak Eyüpler ) Gönyeli

Shooters (Girne)

Küçük Ev (Girne)

Tuğba Yılmaz (İskele )

Fizyota Fizik Tedavi Merkezi ( Mağusa)

Vetline (Hüseyin Manik) Mağusa

Vagabond Mağazası (Mağusa Salamis Yolu)

Çise Sezerel Eczanesi (Mağusa)

Ayrıntılı bilginin Altın Patiler Derneği’nin Facebook sayfasından öğrenilebileceği belirtildi.