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Yardıma muhtaç çocuklar için Toplu Sünnet Şöleni

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SODAY’ın her yıl düzenlediği Toplu Sünnet Şöleni bu yıl 22 çocuğun katılımıyla gerçekleşti

Yardıma muhtaç çocuklar için Toplu Sünnet Şöleni
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KKTC Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği SODAY’ın her yıl geleneksel olarak düzenlemiş olduğu Toplu Sünnet Şöleni bu yıl 22 çocuğun katılımıyla gerçekleşti.

Fuar düğün salonunda düzenlenen şölene çocukların aileleri ve yakınları da katıldı. Birçok kurum ve kuruluşun destekleri ile organize edilen sünnet şöleninde sünnet olan çocuklar ve ailelerinin mutlulukları görülmeye değerdi. 

22 çocuğun erkekliğe ilk adımı attığı Sünnet Şöleninde, yiyecek içecek ana sponsorluğunu Merit Lefkoşa Hotel üstlendi. 

Merit Lefkoşa Otelin usta şefleri ve garsonlarının sevgiyle hizmet ettiği organizasyonda, Fuar Düğün Salonu Işıkcan Organizasyon tarafından balonlarla ve bayraklarla gelin gibi süslendi.

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