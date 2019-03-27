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Yardıma muhtaç aileler yararına konser

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Bahar Gökhan’ın sahne alacağı “Rüyalar Gerçek Olsa” konseri ihtiyaçlı bireyler ve aileler yararına düzenleyecek

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Yardıma muhtaç aileler yararına konser
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Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Ekin Adademir Limited ana sponsorluğunda ve TRT Ankara Radyosu saz sanatçıları katılımıyla Bahar Gökhan’ın sahne alacağı “Rüyalar Gerçek Olsa” konserini ihtiyaçlı bireyler ve aileler yararına düzenleyecek.

Konser 2 Nisan Salı akşamı saat 20.00’de Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde (AKKM) yer alacak.

Konserle ilgili basın toplantısı Golden Tulip Otel’de yapıldı.

Basın toplantısında ayrıca Ekin Adademir Ltd.’in başta “Evolvia” Bebek maması olmak üzere ithalatını yaptığı çeşitli ürünlerden elde edilecek gelirin bir kısmının derneğe bağışlanması amacıyla 1 yılı kapsayan bir protokol de imzalandı.

ZAYDER Başkanı Rabia Özcömert Ekin Adademir Ltd. sponsorluğunda ve TRT Ankara Radyosu saz sanatçılarının katılımıyla gerçekleştirilecek “Rüyalar Gerçek Olsa” konserinin biletlerinin 20 TL’den ZAYDER, Deniz Plaza’lar ve Önder Süpermarket ve Alışveriş Merkezlerinden edinilebileceğini kaydetti.

Sanatçı Bahar Gökhan da konserin uzun bir süreç ve yoğun bir çalışma sonucu ortaya çıkacağını ve İstanbul’dan sürpriz bir konuk besteci ve söz yazarının da geceye davet edildiğini anlattı.

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