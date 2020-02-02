“Vizyon 2035” projesinin ikinci etap toplantıları başladı

Taçoy: “Ortak derdimiz bu vatanın, kendi ayakları üzerinde duran, anavatan Türkiye ile gelişim ve değişim noktasında sürekli işbirliği içerisinde ileriye gitmesini sağlamaktır”

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın, istikrarlı büyümeyi sağlamak için, ekonomik planlamaya geçmek amacıyla hazırladığı “Vizyon 2035” projesinin ikinci etap toplantıları çerçevesindeki çalıştaydün başladı.

Vizyon 2035 çalışmalarının ikinci etap toplantılarının açılışı saat 09.00’da Başbakan Ersin Tatar ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un açılış konuşmaları ile gerçekleştirildi.

İlgili devlet kurumlarından 150 civarında bürokratın katıldığı çalıştayda, temel amaç; içerisinde kısa, orta ve uzun dönemli planları ihtiva edecek bir stratejik planın altyapısının oluşturulması.

ÇALIŞTAY

Konuşmaların ardından kısa sinevizyon gösterimi yapılarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu tarafından vizyon projesinin sunumu yapıldı.

Konuşmalar ve sunum ardından teknik detaylar hakkında katılımcılara bilgiler verilerek, teknik toplantıya geçildi.

Çalıştay, bugün de devam edecek toplantıların ardından, Başbakan Ersin Tatar’ın saat 16.00’da yapacağı kapanış konuşması ile tamamlanacak.

TAÇOY

Çalıştay’da ilk konuşmayı yapan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, göreve geldikleri günden bu yana KKTC’nin geleceğine odaklandıklarına işaret ederek, makamların geçici ancak ülkenin kalıcı olduğunun bilinciyle çalıştıklarını söyledi.

Taçoy, Vizyon 2035’in amaçlarının belli olduğunu, bu ülkeye saygı ve sevginin şekillendiği, ama ciddiyetle geleceği kurgulayan bir vizyonun yansıması olduğunu kaydetti.

Vizyon 2035’in devlet kurumlarına geleceği kurtaracak bir ivme, aynı zamanda dış paydaşların ekonomik kalkınma ve gelişmesini öngördüğüne dikkat çeken Taçoy, bu ülkenin gelişimi için ortaya çaba koyan paydaşları bulunduğunu söyledi.

Bakanlık olarak bu çabalara büyük önem verdiklerine dikkat çeken Bakan Taçoy, ortaya konan çabayı, enerjiyi, ülkenin geleceği için harmanladıklarını vurguladı.

“Bu ortak gaileye katkı koyarak, sürdürülebilir bir ekonomi anlayışı üzerinde durduk” diyen Bakan Hasan Taçoy, ülke ekonomisini sürükleyen sektörlerin devamlılığının esas olduğuna işaret etti.

“ÜLKENİN HER KAYNAĞI KIYMETLİ”

Bunların gelecek nesillere taşınmasının kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken Taçoy, bir ada yarısı olan ülkenin her kaynağının kıymetli olduğunu söyledi.

Kaynakların verimli kullanılarak bugünü kurtarmanın, aynı zamanda geleceğe taşıyıp şekillendirmenin boyunlarının borcu olduğunu ifade eden Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, bunun ülke sevgisinin gereği olduğunu ve gelecek nesillere borçları olduğunu vurguladı.

“HEM BUGÜNÜ, HEM GELECEĞİ DÜŞÜNMEK GİBİ BİR GÖREVİMİZ VAR”

Taçoy konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Vizyon 2035’im amaç ve hedefleri, işte az önce saydığım bu değerlere sıkı sıkıya bağlıdır. Hem bugünü, hem geleceği düşünmek gibi bir görevimiz vardır. Bu bilinç ve sorumluluk ile hareket ediyoruz.

Ekonomiden de sorumlu bakan olarak, ekinimle birlikte bu sorumluluk ve bilinç yanında, ortaya bir çaba koymanın gururu ile karşınızdayım.

Özel sektörün gelişimi, çağdaş tarım politikaları, sürdürülebilir enerji politikaları, yerel kalkınma, turizm ve Yüksek öğrenim sektörleri noktasında yoğun bir çaba ortaya kondu. Sektörlerin paydaları ile ortak bir akıl geliştirildi. Bakanlık eşgüdümünde ortaya bu çabayı koyan herkese teşekkür ederim.”

Sorumluluklarının bilincinde olduklarına da işaret eden Bakan Taçoy, “Ortak derdimiz bu vatanın, kendi ayakları üzerinde duran, Anavatan Türkiye ile gelişim ve değişim noktasında sürekli işbirliği içerisinde ileriye gitmesini sağlamaktır” dedi.