Vamık Volkan, deneyimlerini paylaştı

Kıbrıslı Psikiyatri Profesörü Vamık Volkan, Mağusa’daki City Mall AVM’de söyleşi gerçekleştirdi

City Mall AVM’nin kendinden söz ettiren, söyleşi ve imza günlerinin bugün ki konuğu Kıbrıslı Psikiyatri Profesörü Vamık D. Volkan konuk oldu.

Viyana’da Dünya Psikiyatri Birliği tarafından Sigmund Freud ödülüne de layık görülen Prof. Volkan, 07 Eylül Cumartesi günü City Mall AVM‘de gerçekleştirdiği seminerinde “Dünya Politik Olaylarına Psikolojik Bakış” konusuna değindi.

Prof. Volkan, kendi mesleki deneyimleriden bahsettiği konuşmasında, söyleyşiyi dinleyici ile soru cevap şeklinde ilerleterek samimi bir sohbet ortamı yarattı.

Atlarla Yaşayan Kadın, Atatürk’ün Psikanalitik Biyografisi,Kozmik Kahkaha gibi bir çok bilinen kitaba imza atan Prof . Dr. Vamık Volkan, seminerbitiminde,Ferhat Atik tarafından kaleme alınan”Kendi Divanın da Bir Psikanalist”isimli biyografi kitabını, okuyucuları için imzaladı. (MHA)