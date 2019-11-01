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Uzun İnşaat'ın 40. gurur yılı

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İnşaat sektörünün tecrübeli ve güvenli ismi Uzun Şirketler Grubu 40. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Uzun İnşaat'ın 40. gurur yılı
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Kuzey Kıbrıs’ta yatırımın güvenli adresi Uzun Şirketler Grubu başarılarının 40.yılını kutladı.

30 Ekim 2019 Çarşamba, Mağusa’da düzenlenen kutlama yemeğine şirket kurucu Gürsel Uzun, yönetici Şefik Uzun ve şirket çalışanları da katıldı.

Uzun Şirketler Grubu, kuruluşunun 40. yıldönümünü kutlarken, inşaat sektöründe sürekli yükselen başarı grafiğini İskele Long Beach'deki, yeni projesi Sky Deluxia Life ile taçlandırmanın gururunu sunmaya hazırlanıyor.

Toplam 24.312 m2 alanda otel, aktivite alanları, 5 blok apartman ve deniz  manzaralı 416 daireden oluşacak olan muhteşem proje “Sky Deluxia Life” tüm etapları tamamlandığında  rezidans gibi yaşam alanlarından, otel, market, restoran, bar, aktivite merkezi, açıkhava tiyatrosu, Türk hamamı, spa merkezi, spor salonu ve parklardan oluşan büyük bir kompleks  haline gelecek olan Sky Deluxia Life, sadece İskele'nin değil, Gazimagusa'nın da en önemli buluşma noktalarından biri olacak…

Kuzey Kıbrıs'ın yatırım değeri en yüksek bölgesi Long Beach, İskele’de hayata geçecek olan Sky Deluxia Life için  çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Sky Deluxia Life projesi bölgenin simge yapısı olacağına inanıyoruz. (MHA)

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