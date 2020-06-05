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"Üretken gençler buluşması" 10-11 Temmuz'da

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KKTC Başbakanlık Gençlik Dairesi ve Gençlik Merkezi Birliği iş birliği ile 10 – 11 Temmuz tarihlerinde “Üreten Gençler Buluşması” gerçekleştiriliyor.

"Üretken gençler buluşması" 10-11 Temmuz'da

 

Gençlik Dairesinden yapılan açıklamaya göre projeye 26 Haziran’a kadar https://forms.gle/6LDYsWqhnmpWSSNk8 adresinden başvurulabilir.


PROJE GENÇLERE ÜRETİMLERİNİ SERGİLEME VE TOPLUMLA PAYLAŞMA FIRSATI VERECEK
Proje kapsamında gençler Lefkoşa’daki Gençlik Merkezi Birliği (eski Kızılbaş Kilisesi) bahçesinde kurulacak olan stantlarda üretimlerini tanıtma ve satışa sunma imkanı bulacak. 
Zanaattan sanata geniş bir yelpazeyi içeren üretimlere açık olacak olan etkinlikte, stantların yanı sıra sahne performanslarına da yer verilecek. 
Etkinliğe 18 – 35 yaş aralığındaki gençler bireysel olarak katılabilecek.
Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, Gençlik Merkezi Birliği ile iş birliğinde gerçekleşecek projede gençlerin girişimcilik ve yaratıcılığını desteklemek, gençlerin birbirlerinden haberdar olabilmeleri ve iş birliği yapabilmeleri için zemin oluşturabilmek, gençlerin toplumla bütünleşmesine katkıda bulunmak ve üreten gençlerin görünürlüğünü artırmayı amaçladıklarını vurguladı. 
Eren, Gençlik Merkezi Birliği yönetimine de gençler adına böylesi güzel bir projeyi ürettikleri için tebrik ederken, projeyle ilgili sosyal medya hesaplarının Facebook ve Instagram’da “Üreten Gençler Buluşması” olduğunu kaydetti.

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