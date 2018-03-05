banner107
3 0
7 0
Melekler tek sayı farkla mağlup
Melekler tek sayı farkla mağlup
21 0
Lefke galibiyete, Ocak mağlubiyete alıştı
Lefke galibiyete, Ocak mağlubiyete alıştı
40 0
31 0
Honda CRV hayran bırakacak
Honda CRV hayran bırakacak
26 0
99 yaşında dünya rekoru kırdı
99 yaşında dünya rekoru kırdı
41 0
63 0
banner82
banner147

‘Umut Tenekeleri’ projesinin tanıtımı yarın akşam

banner27

‘Umut Tenekeleri’ projesinin tanıtımı yarın akşam
banner137

Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği’nin (GÜKAD) ‘Salı Söyleşileri’ kapsamında bu hafta, Yeşil Barış Hareketi’nin ‘Umut Tenekeleri’ projesinin tanıtımı gerçekleştirilecek.

GÜKAD ve Yeşil Barış Hareketi işbirliğiyle organize edilen etkinlik yarın akşam saat 19.30'da, GÜKAD Lokali'nde yer alacak.

GÜKAD tarafından yapılan açıklamaya göre, ‘Geri dönüşüm gelecektir’ - ‘Geri dönüştür umut ol’ sloganları ve sivil toplum örgütlerinin dayanışmasında ve Avrupa Birliği’nin “Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında Hibe Programı” kapsamında yürütülen ‘Umut Tenekeleri” projesiyle, çevre farkındalığını artırmak ve geri dönüşümü bir yaşam biçimi haline getirmek hedefleniyor.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.