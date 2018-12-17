Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen Ulusal Organik Ürün Logo Tasarım Yarışması sonuçlandı. Yarışmada dereceye girenler ödüllerini, yarın saat 15.30’da bakanlıkta düzenlenecek törende alacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre yarışma sonucunda birinci Gamze Anıl- Cem Kara, ikinci Levent Taşkan ve üçüncü Cengiz Beysoydan oldu.

Seçici kurulun 25 Ekim tarihinde yaptığı oylamada ilk üç logo belirlenerek, derecelendirme için halk oylamasına çıkıldı. 1-8 Kasım tarihleri arasında TDKB web sayfasında halk oylamasına sunulan logolarla ilgili derecelendirme yapılarak, sonuçlar elde edildi.

ÖDÜL TÖRENİ YARIN

Yarışmada dereceye girenler ödüllerini, yarın saat 15.30’da bakanlıkta düzenlenecek törende alacak.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Organik Tarım Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte, yerel organik ürünlerin belirleyiciliğini sağlayacak ve “organik” ibaresinin tanımını yansıtacak görünümde, ülkenin ürün kimliğini vurgulayıcı, akılda kalıcı, işlevsel kullanımına imkan sağlayacak şekilde özgün bir logonun tasarlanıp, oluşturulması ve hayata geçirilmesi için yarışma düzenlemişti.