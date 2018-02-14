Uluçay'dan “Liseler Arası Ses Buluşması”na destek

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 26. Gazimağusa Çocuk Festivali kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenecek “Liseler Arası Ses Buluşması”na destek belirtti

Mağusa Kültür Derneği, Gazimağusa Belediyesi işbirliğinde 26.Gazimağusa Çocuk festivali kapsamında bu yıl ilk kez “Liseler Arası Ses Buluşması” düzenleniyor.

Konuyla ilgili oluşturulan komite bugün Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından kabul edildi.

Komite adına konuşan Mağusa Kültür Derneği Başkanı Dudu Cumaoğulları, organizasyon ile ilgili bir çok girişim yaptıklarını ve olumlu mesajlar aldıklarını ifade ederek, Meclis Başkanlığının da organizasyona destek vermesinin kendileri için çok anlamlı olduğunu söyledi.

“Her şey gençlerimiz için” diyen Cumaoğulları, gençlerin yetenekleri ve özgün çalışmalarını ortaya koyabilmek için bu tür organizasyonlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

SOYHAN BİLGEER

Yarışma ile ilgili bilgi veren organizasyon komite üyesi Soyhan Bilgeer de her liseden 4 yarışmacının yarışmada yer alabileceğini, ön eleme ve final şeklinde yarışmanın sonlanacağını belirtti.

Finale kalan 10 öğrencinin büyük jüri önünde iki şarkı seslendireceği ve bunlardan birinin de Kıbrıs şarkısı olacağını ifade eden Bilgeer, amacın gençlere Kıbrıslı Türk sanatçıların bestelerini de tanıtmak olduğunu söyledi.

Bilgeer finale kalan yarışmacıların şarkılarından bir cd de yapılacağını sözlerine ekledi.

TOLGA RUHİ

Bir diğer Organizasyon komitesi üyesi olan Tolga Ruhi de konuşmasında, jurinin sanatçılar ve akademisyenlerden oluşacağını ve verilecek ödüllerin de eğitime katkı yönünde olacağını belirtti.

Ruhi, komitenin yarışmayı düzenlemekteki amacının gençleri teknolojik mahkumlardan kurtararak sosyal aktivitelere katılımının sağlanması olduğunu söyledi.

TEBERRÜKEN ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da kabuldeki konuşmasında organizasyonun ülke ve gençlik adına önemli bir çalışma olacağı kanaatinde olduğunu ifade ederek buluşmanın ilk olacak olmasının da önemine değindi.

“Gazimağusa’lı arkadaşlarımızın çabalarıyla ortaya çıkan bu projenin en iyi şekilde sonuç vereceğine inanıyorum” diyen Uluçay, üretimin her zaman ülkeleri kalkındıran en önemli unsur olduğuna dikkati çekti.

Projenin gençlerin motivasyonuna büyük katkılar sağlayacağına inanç belirten Başkan Uluçay, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Kendisinin de müziğe yakın bir ilgisinin olduğunu anımsatan Uluçay: “Bu yarışma bizim zamanımızda yapılmış olsaydı belki ses olarak değil ama bateri olarak katkı koyabilirdim” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Uluçay, komite üyeleri ile birlikte yarışmanın simgesi mikrofon ile poz verdi.