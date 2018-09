Ülke genelinde temizlik seferberliği yapıldı

156 ülke ile eş zamanlı olarak KKTC’de de gerçekleştirilen 15 Eylül “Dünya Temizleme Günü” kapsamında Turizm ve Çevre Bakanlığı, Gazi Mağusa, İskele, Değirmenlik, Lapta, Alsancak, ve Çatalköy Belediyeleri ve sivil toplum örgütleri temizlik yaptı

15 Eylül “Dünya Temizleme Günü” kapsamında, Let’s Do It! Haydi Yapalım!” etkinliği 156 ülke ile eş zamanlı olarak KKTC’de de gerçekleştirildi. Dünyanın en büyük temizlik hareketi olan “Let’s Do It!”’in gün dolayısıyla düzenlediği etkinliğin, Kuzey Kıbrıs ayağını JCI Kuzey Kıbrıs Genç Girişimciler ve Liderler Derneği organize etti. Organizasyonda, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Gazimağusa, İskele, Değirmenlik, Lapta, Alsancak, ve Çatalköy Belediyeleri, birçok sivil toplum örgütü, işletmeler ve gönüllülerin katkılarıyla , ülke genelinde temizlik çalışması yapıldı.

JCI Kuzey Kıbrıs Genç Girişimciler ve Liderler Derneği Başkanı Dilek Kurnaz yaptığı konuşmada amaçlarını aktardı. Kurnaz, “Amacımız çevre kirliliği konusunda farkındalık yaratmak” dedi. Kurnaz, çevre kirliliğinin tüm ülkelerin sorunu olduğuna da vurgu yaptı.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser da bir turizm ülkesi olan Kuzey Kıbrıs’ta, turistlerin en büyük şikayetinin çevre kirliliği olduğuna vurgu yaptı. Bu gibi kampanyaların toplumda farkındalık yaratılmasına önemli katkı sağladığını ifade eden Ataser, vatandaşlara çevreyi temiz tutmaları çağrısında bulundu.

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ,da, JCI Kuzey Kıbrıs organziasyonunda Turizm ve Çevre bakanlığı desteğiyle gerçekleşen etkinliğe katkı koymaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Aktuğ, organizasyonun amacının çevreyi temizlemekten çok, kirletilmemesini sağlayacak farkındalık ve bilincin oluşmasına katkı sağlamak olduğunu kaydetti.

Etkinliğe Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel de katıldı. Esenyel , çevre konusunda toplumda farkındalık oluşmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Esenyel, turizmde yaşanan başarılarda bütünsellik ve sürdürülebilirlik sağlanması için temiz bir çevrenin şart olduğuna da vurgu yaptı.

“Bütün politikalarımız bu yöndedir. Çok yakın zamanda, çevreyele alakalı çok önemli siyasi girişimler için tetiğe basıldığını tüm Kuzey Kıbrıs halkı görecektir” diyen Esenyel denizler ve çevre konusunda yasal mevzuatlar ve önlemlerin gündeme geleceğini ifade etti.