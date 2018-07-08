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Üç hafta önce temizlenen sahil yine çöplerle doldu

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Her Daim Dostlar Grubu Bedis ile Silver Beach’te çevre temizliği yaptı. Ancak bu bölgenin yaklaşık 3 hafta önce temizlenmesine rağmen yine kirletilmesi tepkiye neden oldu

Üç hafta önce temizlenen sahil yine çöplerle doldu
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Çevrenin korunması gerektiğiyle ilgili yapılan tüm uyarılara rağmen, bazı kişiler bu konuda duyarsızlığını sürdürüyor.
Gazimağusa bölgesinde yaklaşık üç hafta önce temizlenen sahil yine çöplerle doldu.

Çevre konusunda farkındalık yaratmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Her Daim Dostlar Grubu, Gazimağusa bölgesindeki Bedis ile Silver Beach arasında kalan sahilde çevre temizliği yaptı.
Etkinliğe Yeniboğaziçi Belediyesi, SlowFoodSalamis ve CittaslowYeniboğaziçi de destek verdi.

Etkinlik sırasında dikkat çeken şey ise yaklaşık üç hafta önce Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da katılımıyla temizlenen bölgenin yeniden çöplerle dolu olmasıydı.

Çevreye duyarsız kişiler, çöplerini hiç düşünmeden çevreye gelişi güzel atarak çevre kirliliğine yol açtı.

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