Türkiye Ombudsmanı Malkoç, Dr.Fazıl Küçük Müzesi’ni ziyaret etti

Ombudsman Emine Dizdarlı’nın davetlisi olarak ülkede resmi temaslarda bulunan Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve beraberindeki heyet, Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni ziyaret etti.

Ziyarette müze yetkililerinden bilgiler alan Malkoç ve heyeti, anı defterini imzaladı.

Müze ziyaretinde Türkiye Kamu Başdenetçiliği heyetine KKTC Ombudsmanı Emine Dizdarlı da eşlik etti.