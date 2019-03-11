Turkcell’den kadın çalışanlarına özel etkinlik

Kuzey Kıbrıs Turkcell 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadın çalışanlarına yönelik etkinlik düzenledi

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in çalışanlarının motivasyonlarını artırmak, iş streslerini azaltmak, aralarındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla çalışanlarına yönelik düzenlediği kültür, sanat ve spor aktiviteleri her geçen gün çeşitlilik kazanarak devam ediyor.

Tüm Kuzey Kıbrıs Turkcell kadın çalışanları, 8 Mart Cuma günü Lefkoşa Surlariçi bölgesinde yer alanAlashiaInn’de Aycan Akçın’ın anlatımıyla gerçekleşen Teraryumatölye çalışmasında buluştu.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden ve İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Burcu Topal da kadın çalışanlarla birlikte atölye çalışmasına katıldı.

Teraryumlarını dilediği gibi hazırlayan Kuzey Kıbrıs Turkcell kadın çalışanları keyifli bir gün geçirdi.

% 47’si Kadın Çalışan

Düzenlenen etkinlikte söz alan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, Kuzey Kıbrıs Turkcell’de çalışan kadın oranının %47 olduğunu ve kadına, kadının ekonomideki gücüne ve yetkinliğine inançlarının tam olduğunun altını çizdi.

Gün boyunca kadın çalışanlarla birlikte etkinlikte bulunan Maden, sözlerini tüm kadın çalışanlarına teşekkür ederek sonlandırdı.

Etkinlik boyunca kadın çalışanlarla birlikte Teraryum atölye çalışmasında bulunan Kuzey Kıbrıs Turkcell İnsan Kaynakları Genel Müdür yardımcısı BurcuTopal da;

Kadınların ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal alanlarda kazandığı önemi vurguladı. Kuzey Kıbrıs Turkcell yönetimi olarak insan odaklı yönetim anlayışımız ile çalışanlarımıza her zaman,insan kaynakları uygulamaları ile ilkleri yaşatmayı ve yeteneklerini geliştirmeleri için çalıştıklarını söyledi.

Topal; bu yıl kadın çalışanlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü farklı bir uygulama ile kutlamaya karar verdiklerini ve bu etkinlikle günlerini ofis dışında, takım olarak, yeni bir şey öğrenmenin ve üretmenindeneyimini yaşamlarını istediklerini belirterek sözlerini tüm kadın çalışanlarına teşekkür ederek tamamladı.