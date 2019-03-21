Turkcell Girne Yarı Maratonu 14 Nisan’da

Girne Belediyesi ve KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde “Yardıma koşuyoruz” sloganıyla 14 Nisan’da yapılacak“Turkcell Girne Yarı Maratonu” ile üç kuruma bağış yapılacak

Girne Belediyesi ve KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde “Yardıma koşuyoruz” sloganıyla gerçekleşecek Turkcell Girne Yarı Maratonu’ndan elde edilecek gelir 3 kuruma bağışlanacak

Girne Belediyesi ve KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde “Yardıma koşuyoruz” sloganıyla 14 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşecek “Turkcell Girne Yarı Maratonu” ile ilgili basın toplantısı düzenlendi. Girne Grand Pasha Otel’de gerçekleşen toplantıda maratonun gelirinin; SOS Çocuk Köyü Derneği, Girne 18 Yaşüstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi ve Akan Gürkan Eğitim Vakfı’na bağışlanacağı açıklandı. Girne Kordonboyunda başlayıp aynı yerde sona erecek maraton, “3, 7 ve 21 kilometre” olmak üzere erkek ve kadın kategorilerinde gerçekleşecek. Kayıtlar önümüzdeki günlerde başlayacak.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü basın toplantısında yaptığı konuşmada, sportif bir etkinlik yanında sosyal sorumluluk ve farkındalık etkinliği olacak “Turkcell Girne Yarı Maratonu’nu” Atletizm Federasyonu ile işbirliği içinde bu yıl ikinci kez Girne’de düzenleyecek olmanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. Nidai Güngördü, yapılan girişim sonucu, 21 kilometre parkurunun Uluslararası Atletizm Federasyonu Birliği (IAAF) ve Uluslararası Maratonlar ve Mesafe Yarışları Birliği (AIMS) tarafından tescil edildiğine dikkat çekti. Güngördü, yarı maratona yurtdışından koşucuların getirileceğini ve gelecek yıl uluslararası olması için çalışmaların başlatılacağını kaydetti. Güngördü, yarı maratona ikinci kez isim sponsoru olan Kuzey Kıbrıs Turkcell’e, katkı koyan ve destek veren tüm kurum ile kuruluşlara teşekkür ederek, herkesi maratona katılmaya davet etti.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, Girne maratonuna bu yıl yine isim sponsoru olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, geçen yıl düzenlenen ve yine sosyal bir sorumluluk içeren maratonun sportif etkinlik yanında her yaş ve kesimden katılanlarla birlikte bir şenlik havasında geçtiğini anımsattı. Harun Maden, Turkcell Girne Yarı Maraton parkurunun, IAAF’tan onay almasının da, organizasyonun ilerleyen dönemlerde uluslararası bir nitelik kazanmasında önemli rol oynayacağına dikkat çekti. Maden ayrıca yarı maratonda, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in ücretsiz wi-fi hizmeti sunacağını da kaydetti.

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani ise, organizasyon paydaşlarına teşekkür ederek, yarı maraton parkurunun IAAF ve AIMS’ten onay almasının büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. Halil Samani, 21 kilometrede yarışacak katılımcıların uluslararası birliklerin onayını taşıyan sertifikalar alacağına dikkat çekerek, bu önemli onayın alınması için büyük uğraş veren Girne Belediyesini kutladı.

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Uğur Yozgat,organizasyonun, halktan gelecek katılımlarla anlam kazanacağını belirterek, üniversite olarak, ülke tanıtımına katkı sağlayacak, ülkeye değer katacak bu gibi sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya devam edeceklerini ifade etti.

Ramadan Cemil İşletmeleri Kurumsal İletişim ve İnsan Kaynakları Müdürü Yeşim Özenirler Alagöz, ülke sporu, kültür ve sanatı destekleyen sosyal sorumluluk projelerine katkı koymaya devam edeceklerini belirterek, organizasyona bu yıl yine katkı koymaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Pasha Otelleri Genel Müdürü Kemal Üresin, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bundan sonra da ellerinden gelen katkıyı yapacaklarını kaydetti.

Magic Touch Grup Direktörü Özlem Özbek Eminoğlu, organizasyona ikinci yılında da sponsor olarak katkı koymaktan mutluluk duyduklarını belirterek, organizasyondan elde edilecek gelirin 3 farklı kurum kuruluşta, çocuk ve gençlerin eğitimi için kullanılacak olmasının son derece anlamlı olduğunu söyledi.

SOS Çocuk Köyü Derneği As Başkanı Dervişe Çerkez Güryel, Girne Belediyesi, sponsorlar ve katılımcılara teşekkür ederek, doğrudan ve dolaylı olarak aile güçlendirme programlarıyla 1627 genç ve çocuğa katkı yaptıklarını anlattı.

Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Leyla Yorgancıoğlu Usta, organizasyondan elde edecekleri gelirin tümünü, engelli gençlerin eğitimi için kullanacaklarını belirterek, organizasyona kaktı koyan herkese teşekkür etti.

Akan Gürkan Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Ayşe Gürkan, 2017 yılında kurulan vakfın, geçen yıl 5 çocuğa eğitim bursu sağladığını belirterek, maratondan elde edilecek gelirle, daha fazla çocuğun eğitimine katkı yapılacağını vurguladı.

Tayf Limited Direktörü Hakan Sezerli, organizasyonun sponsorları arasında olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, bundan sonra da Girne’de yapılacak böyle anlamlı organizasyonlara katkı sağlamaya devam edeceklerini dile getirdi.

Mehmet Eminoğlu İnvestment temsilcisi Emine Seyitoğlu, içinde Girne ve çocuk olan her türlü farkındalık ve sosyal sorumluluk projesine seve seve katkı sağlayacaklarını vurgulayarak, yarı maraton için uluslararası kuruluşlardan onay alan Girne Belediyesini kutladı.

Birinci Medya Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Birinci ise, ülke kültürü, sporu ve sanatını dünyaya en iyi şekilde tanıtmayı amaçladıklarını ifade ederek, organizasyonun medya sponsoru olarak etkinliği dünyaya en iyi şekilde duyurmaya çalışacaklarını anlattı.

MY Şirketler Grubu Direktörü Emre Zeren Safa, ülkede bakanlıklar, kurum, kuruluş ve tüm kesimlerin işbirliğinde yapılacak bu gibi güzel organizasyonların, KKTC’ye uygulanan haksız ambargoların aşılarak ülkenin dünyaya tanıtılmasına önemli katkı yapacağına inanç belirtti.

Atakom Limited temsilcisi Süleyman Yıltan da, Turkcell Girne Yarı Maratonuna katkı koymaktan mutluluk duyduklarını belirterek, herkesi maratona katılmaya davet etti.