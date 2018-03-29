“Turkcell Girne Maratonu”na kayıtlar devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in isim sponsorluğunda, Girne Belediyesi ve EGAD danışmanlık tarafından, 08 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek “Turkcell Girne Maratonu” için Kuzey Kıbrıs Turkcell yönetici ve çalışanları kayıtlarını yaptırdılar

Girne Belediyesi ve EGAD danışmanlık tarafından Kuzey Kıbrıs Turkcell’in isim sponsorluğunda düzenlenecek olan ve geliri Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanacak “TurkcellGirne Maratonu” için kayıtlar başladı. “Seni hiç tanımasamda, senin için koşuyorum” sloganıyla 08 Nisan 2018 tarihinde ilk kez gerçekleştirilecek maraton, “3, 7 ve 21 kilometre” kadın ve erkek kategorilerinde gerçekleştirilecek. Yoğun katılımla tamamlanması planlanan maraton için sosyal medya üzerinden “meydan okuma” girişimi de başlatıldı. Kişilerin,maratona katılmasını istedikleri yakınlarına katılım çağrısı yaparak, çektiği videoları sosyal medyada paylaşması şeklinde başlatılan girişimin yayılarak devam ettiği belirtildi.

Maden: “Çocuklarımız için katılmalıyız”

Kuzey Kıbrıs Turkcell yöneticileri ve çalışanları da maraton için kayıtlarını yaptırdı. Genel Müdürlük binasında gerçekleşen kayıt esnasında açıklamada bulunan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden halka çağrıda bulundu. Girne’de İlk kez gerçekleşecek maraton için özellikle Girne’lilerin desteğinin gerekliliğine vurgu yapan Maden sporun ve toplumsal sosyal sorumluluğun birlikte yaşanacağı böylesi etkinliğe paydaş olmaktan tüm Turkcell ailesi olarak heyecan duyduklarını söyledi.

Maden, etkinliğin bilinçlendirici ve sportif anlamda da katkı sağlaması yanında insanların bir araya gelmesi ve en önemlisi el birliğiyle toplumsal ihtiyaca katkı sağlamaları amacını taşıdığını belirtti. Maden, Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesinin de kaydını yaptırdığını vebu anlamlı etkinlikte yer alacaklarını söyleyerek tüm halkı destek olmaya davet etti.

Katılamayan kişiler SMS atabilir

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamada Turkcell Girne Maratonu’na katılamayacak vatandaşların kısa mesaj (SMS) ile Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı için katkıda bulunabileceği belirtildi. Açıklamada yardım etmek isteyen Kuzey Kıbrıs Turkcell kullanıcılarının MARATON yazarak 4110’a SMS göndermelerinin yeterli olduğu söylendi. Her mesajın 20 TL olduğu belirtilen açıklamada elde edilecek gelirin tamamının Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanacağı da vurgulandı.

Kayıtlar devam edecek

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in isim sponsorluğunda, Girne Belediyesi ve EGAD danışmanlık tarafından, 08 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek maratonda kayıtlar devam ediyor. Katılım ücreti 20 TL olarak belirlenen tüm kategoriler için kayıtlar; Girne Belediyesi giriş katında, Girne TPS Turkcell İletişim Merkezi (Hirondel Çemberi), Lefkoşa KanerTurkcell İletişim Merkezi (Dereboyu) noktaları ile M Power Sports Club’ta (Çevreyolu, ÇangarShowroom üzeri) yapılıyor.

3 kilometre için kayıtlar 08 Nisan Pazar günü yarış saatine kadar, “7 ve 21” kilometre kategorileri içinse 06 Nisan Cuma günü saat 17.00’ye kadar yapılabilecek. 7 ve 21 kilometre için kayıt işlemi kimlik kartı fotokopisi ile yapılıyor.

Parkurlar belirlenerek şu bilgiler verildi:

3 Kilometre Parkuru

Bir şehir karnavalı havasında herkesin katılımına açık olan 3 km koşu ve yürüyüş parkuru, Girne Atatürk Heykeli'nin önünden start alıyor. Tarihi liman ve kale geçildikten sonra şehir merkezinin içinden geçen 3 km'lik kısa parkur başladığı noktada son buluyor.

10.30'da başlayacak koşu ve yürüyüşte katılımcıların dereceleri ölçülmeyecektir. Katılımcılar 08 Nisan Pazar günü maraton başlangıç saatine kadar kayıt yaptırabilirler.

7 Kilometre Parkuru

Atletik performansta yarışmaya ve rekabete yönelik olan 7 km parkuru Girne Atatürk Heykeli'nin önünden başlayacak ve hakem değerlendirmelerine bağlı olarak derece alınacak bir koşu rotası özelliği taşımaktadır.

Girne'nin merkezini dolanan ve son olarak Dome Otel'in önünden geçen rotanın bitiş çizgisi de aynı şekilde Girne Atatürk Heykeli'nin önünde olacak. 7 km üst seviyede fiziksel ve zihinsel hazırlık gerektirmekte ve harita üzerinde belirtilmiş olan su istasyonları sayesinde temel gereksinimler karşılanacaktır.

Üst zaman sınırı 1,5 saat olan 7 km parkurunda yarışmak isteyen katılımcılar için kimlik kartı fotokopisi yeterlidir. 7 km kayıtları 06 Nisan 2018 Cuma günü 17.00'ye kadardır.

21 Kilometre Parkuru

Üst seviyede koşu disiplini, dayanıklılık ve hazırlık gerektiren 21 km koşu rotası organizasyonun en uzun koşusu olma özelliği taşır ve yarı-maraton ölçüsündedir.

Haritada belirtilen noktalarda su ve sünger istasyonları sağlanacak olan koşuda KKTC Atletizm Federasyonu hakemleri tarafından zaman ve derece alınmak suretiyle değerlendirme ve tasnif yapılacaktır. Girne çevre yolu da dahil olmak üzere Girne’nin büyük bir kısmının koşulacağı rotada bitiş çizgisi diğer koşu rotalarında olduğu gibi Girne Atatürk Heykeli’nin önünde yer alacaktır.

21 km koşusunda üst zaman limiti 2 saattir ve bu sürenin üzerindeki dereceler kaydedilmeyecektir.