Turistlere coşkulu karşılama

Turizm Bakanlığı ile Gazimağusa Belediyesi, halk dansları gösterileriyle turistlere karşılama etkinliği düzenledi

Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Gazimağusa Belediyesi işbirliğinde turistlere kültürü tanıtmak ve turizmin canlanmasına katkı sağlamak amacıyla dün Akkule Turist Enformasyon Ofisi önünde turistleri karşılama etkinliği düzenlendi.



Etkinlikte Suriçi’ne gelen turist kafilelerine yönelik ülke kültürünü yansıtan yiyecek, içecek stantları kurularak ikramlar yapıldı, Turizm ve Folklor Araştırma Derneği (TUFAD) halk dansları gösterisi yaptı.

Ayrıca Gazimağusa’nın tarihi yerleri ile ilgili sorulan soruyu doğru cevaplayan bir Alman çifte ödül olarak öğle yemeği ikram edildi.