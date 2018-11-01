TUFAD’lı gençlerden farkındalık mesajı

TUFAD gençleri, bilinçlendirme amaçlı “Pembe Gece” düzenledi

Mustafa ERKAN

Turizm ve Folklor Araştırma Derneği (TUFAD), 1-31 Ekim Meme Kanserinde Farkındalık Ayı nedeniyle “Pembe Gece” düzenledi. Meme kanseri görülme yaşının 35’in altına indiği, 20 yaşından itibaren muayeneye başlanılması gerekliliğinin bilinciyle TUFAD kendi merkezinde bir etkinlik düzenledi. Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, meme kanserinde erken tanının hayat kurtardığı ve erken tanı alan hastaların tamamen tedavi edilebildiği vurgusu yapıldı. Meme kanserinin erkeklerde de görüldüğü uzmanlar tarafından belirtildiği “pembe gece”de hatırlatıldı. TUFAD’lı gençler, pembe tshirt, kurdele, balonlarla ve karton üzerine “Farkındayık, Bilinçliyik, Korkmuyoruk” diyerek mesaj verdiler.