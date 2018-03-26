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TUFAD’dan "Çorabını Gey da Gel" ile duyarlılık örneği

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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin geçen yıl başlattığı down sendromlu bireylerle ilgili farkındalık yürüyüşüne TUFAD da destek verdi.

TUFAD’dan "Çorabını Gey da Gel" ile duyarlılık örneği
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Dereboyu’nda yoğun bir katılımla gerçekleşen yürüyüşe katılan Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği   TUFAD  ekibi de katılımıyla sosyal sorumluluk  duyarlılığını  gösterdi. 

Lefkoşa Türk Belediyesi'nin düzenlediği "Çorabını Gey da Gel" down sendromu farkındalık etkinliğine"renkli çoraplı" destek verdi.                

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼nÃ¼n olasÄ± iÃ§eriÄi: 15 kiÅi, gÃ¼lÃ¼mseyen insanlar, ayakta duran insanlar, gece, aÄaÃ§ ve aÃ§Ä±k hava                  

"Gerçek Dostlar Kromozon Saymaz. Down Sendromu Hastalık Değil Farklılıktır” sloganıyla  düzenlenen etkinlikde güzel bir sosyal sorumluluk örneği gösteren TUFAD gençleri, Katkı koydukları  LTB Gençlik Meclisi’nde de görevlerini başarı ile yürütüyorlar.                         

 GÃ¶rÃ¼ntÃ¼nÃ¼n olasÄ± iÃ§eriÄi: bir veya daha fazla kiÅi, ayakkabÄ±lar ve Ã§izgiler

          

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