TUFAD’dan "Çorabını Gey da Gel" ile duyarlılık örneği

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin geçen yıl başlattığı down sendromlu bireylerle ilgili farkındalık yürüyüşüne TUFAD da destek verdi.

Dereboyu’nda yoğun bir katılımla gerçekleşen yürüyüşe katılan Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği TUFAD ekibi de katılımıyla sosyal sorumluluk duyarlılığını gösterdi.

Lefkoşa Türk Belediyesi'nin düzenlediği "Çorabını Gey da Gel" down sendromu farkındalık etkinliğine"renkli çoraplı" destek verdi.

"Gerçek Dostlar Kromozon Saymaz. Down Sendromu Hastalık Değil Farklılıktır” sloganıyla düzenlenen etkinlikde güzel bir sosyal sorumluluk örneği gösteren TUFAD gençleri, Katkı koydukları LTB Gençlik Meclisi’nde de görevlerini başarı ile yürütüyorlar.