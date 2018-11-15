banner107
Ay ay sebze meyve takvimi
Ay ay sebze meyve takvimi
6 0
KTFF U21 Karması’na tek gol yetti
KTFF U21 Karması’na tek gol yetti
253 0
Cumhuriyet için koştular
Cumhuriyet için koştular
23 0
Virajı alamayan sürücü durağa girdi
Virajı alamayan sürücü durağa girdi
148 0
“Böyle sorumsuzca park olmaz”
“Böyle sorumsuzca park olmaz”
42 0
Geçitkale sahası yeşerdi
Geçitkale sahası yeşerdi
163 0
Zirvenin tek hakimi Kartal
Zirvenin tek hakimi Kartal
100 0
1.Birinci Ligin yeni beyi Akova
1.Birinci Ligin yeni beyi Akova
166 0
banner82

TUFAD, piknikte eğlendi

banner27

TUFAD bu yılın gelenekselleşmiş pikniğini geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirdi.

TUFAD, piknikte eğlendi
banner192

Boğaz piknik alanında organize edilen pikniğe dernek üyeleri ve yakınları olarak 40 kişilik bir grup iştirak etti. Sıcakkanlı insanların yaşadığı, hoşgörünün, barışın, huzurun ve mutluluğun ülkesi olan Kıbrıs’ımızda tüm insanlarımızla birlikte yaşamak, ayni havayı soluyarak ülkemizi bir yerlere getirme gayretini gösteren TUFAD, bir birliktelik örneği daha gösterdi. 

TUFAD akraba ve aile bağlarını pekiştiren bu tür motivasyonu güçlendiren etkinliklerin de gerçekleştirilmesine  inanıyor.          

                                          

Dernek üyeleri ve derneğe gönül verenlerin birbirlerine  karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde yaklaşması ve birlikteliğiyle örnek bir davranış sergilediler. 

Samimi bir atmosferde geçen piknikte hem eğlendiler hem moral topladılar.       

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.