TUFAD, piknikte eğlendi

TUFAD bu yılın gelenekselleşmiş pikniğini geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirdi.

Boğaz piknik alanında organize edilen pikniğe dernek üyeleri ve yakınları olarak 40 kişilik bir grup iştirak etti. Sıcakkanlı insanların yaşadığı, hoşgörünün, barışın, huzurun ve mutluluğun ülkesi olan Kıbrıs’ımızda tüm insanlarımızla birlikte yaşamak, ayni havayı soluyarak ülkemizi bir yerlere getirme gayretini gösteren TUFAD, bir birliktelik örneği daha gösterdi.

TUFAD akraba ve aile bağlarını pekiştiren bu tür motivasyonu güçlendiren etkinliklerin de gerçekleştirilmesine inanıyor.

Dernek üyeleri ve derneğe gönül verenlerin birbirlerine karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde yaklaşması ve birlikteliğiyle örnek bir davranış sergilediler.

Samimi bir atmosferde geçen piknikte hem eğlendiler hem moral topladılar.