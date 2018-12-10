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Toprak Anaya Saygı Gecesi

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Yeniboğaziçi’nde “Toprak Anaya Saygı Gecesi” Çarşamba gecesi düzenleniyor.

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Toprak Anaya Saygı Gecesi
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 SlowFood tarafından organize edilen “Toprak Ana (TerraMadre) Günü Etkinliği” Çarşamba günü 19.30 – 21.30 saatleri arasında Yeniboğaziçi Belediyesi Cittaslow Ofisi – Sakin Yaşam Kulübünde yer alacak. 

“Toprak Ana (TerraMadre) Günü”, geleneksel yemeklerin çeşitliliği ve geleneksel üretim üzerine farkındalık yaratmak ve gelecek nesillere daha sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmak amacıyla” organize ediliyor. 
SlowFood Salamis’tan yapılan açıklamaya göre, Ülkede geçen hafta yaşanan sel felaketi ve doğal afetler nedeniyle ertelenen gün kutlaması, bu yıl Sakin şehir Yeniboğaziçi’nde “Tohumuna Toprağına Sahip Çık” sloganı ile düzenlenecek. 
Etkinlikte “Yeryüzü Tohumları”belgesel film gösterimi de yapılacak

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