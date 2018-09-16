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Tonlarca çöp toplandı

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Girne Belediyesi Temizlik Şubesi ekipleri Boğaz piknik alanını temizlendi

Tonlarca çöp toplandı
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Girne Belediyesi Temizlik Şubesi ekipleri, 15 Eylül Dünya Temizlik Günü nedeniyle Orman Dairesi’nin tasarrufunda bulunan Girne Boğaz Piknik Alanı’nda temizlik çalışması yaptı. 
Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre yaklaşık 3 hafta önce temizlik çalışması yapılan bölgede dün toplanan çöp poşetleri, küçük bir kamyoneti doldurdu.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili açıklamasında, 15 Eylül Dünya Temizlik Günü nedeniyle Girne Boğaz Piknik Alanı’nı pilot bölge seçtiklerini ifade etti. 
Nidai Güngördü, belediyenin temizlik şubesi ekiplerinin kentte 365 gün temizlik yaptıklarını belirterek, “vatandaş çöpünü yere atsın işçiler temizlesin” düşüncesinin doğru olmadığını söyledi. 
Güngördü, eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılarak vatandaşın çevreye karşı duyarlılığının artırılabileceğine işaret ederek, daha önce bir çok bölgede bildiri dağıttıklarını hatırlattı.

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