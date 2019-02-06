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“Tohum Takas Şenlikleri” 27-28 Nisan’da

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Mehmetçik, Lefke, Yeniboğaziçi ve Geçitkale Cittaslow belediyelerinin “Tohum Takas Şenlikleri” için yaptığı toplantıda 27-28 Nisan tarihlerinde yapılacak şenlik kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler planlandı

“Tohum Takas Şenlikleri” 27-28 Nisan’da
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Mehmetçik, Lefke, Yeniboğaziçi ve Geçitkale Cittaslow belediyelerinin “Tohum Takas Şenlikleri” 27-28 Nisan’da gerçekleşecek.
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, konuyla ilgili belediye başkanları yetkililer ve Yeryüzü Tohumları İnisiyatifi’nin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilerek şenlikle ilgili çalışmalar resmi olarak başlatıldı.
Belediyeler Birliği’nde dün yapılan toplantıda 27-28 Nisan tarihlerinde yapılacak şenlik kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler planlandı. 
Bu çerçevede, 17 Şubat’ta Mehmetçik’te saat 11.00’de, 23 Şubat’ta Yeniboğaziçi’nde saat 11.00’de ve aynı gün saat 16.00’da Geçitkale’de, 2 Mart’ta ise Lefke’de saat 15.00’te Cittaslow Belediyelerinde sembolik tohum takası, sohbet ve film gösterimi ile 27-28 Nisan’da gerçekleştirilecek tohum takası için hazırlık çalışmaları yapılacak.
Hem hazırlık çalışmalarına, hem de tohum takas etkinliklerine tüm halkın da davetli olduğu belirtildi.

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