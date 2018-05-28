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Tiyatro ile çevre dersi

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Şehit Ertuğrul İlkokulu Tiyatro Kulübü, sergilediği oyunla çevre sorunlarına dikkat çekti

Tiyatro ile çevre dersi
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Şehit Ertuğrul İlkokulu Tiyatro Kulübü, “Kırmızı Başlıklı Kız ve Orman” isimli oyununu Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde(AKM) sahneledi.

Dervişe Kanlı Behzat ve Mübeccel Taçman Erçelik’in eğitmenliğinde Eylül ayından bu yana gösteri için hazırlanan Şehit Ertuğrul İlkokulu Tiyatro Kulübü öğrencileri, sergiledikleri oyunla çevre sorunlarına dikkat çekerlerken, temiz çevrenin önemine vurgu yaptılar.

Şehit Ertuğrul İlkokulu Tiyatro Kulübü’nün sergiledikleri oyun büyük beğeni toplarken, salonu dolduran izleyiciler, küçük tiyatrocuları dakikalarca alkışladılar.

Devlet Tiyatroları Müdürü Halil İbrahim Doğan’ın da izlediği oyun sonunda okul müdürü Hasan Eren, öğretmenlere, okul aile birliği başkanı Tigin Kişmir ise öğrencilere çiçek takdim etti.

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