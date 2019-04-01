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TED Kolejden iklim değişikliğine karşı ortak mücadele çağrısı

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TED Kolejden iklim değişikliğine karşı ortak mücadele çağrısı
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Küresel iklim değişikliğine karşı mücadele için Türk Eğitim Derneği’ne bağlı 38 okulun 31 bin öğrencisi 29 Mart günü okullarında sembolik grev eylemi gerçekleştirdi.

16 yaşındaki İsveçli GretaThunberg’in başlattığı okul boykotlarını destekleyen öğrenciler, herkesi iklim değişikliği ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmeye davet ettiler.

Tüm dünyada Z Kuşağının başını çektiği küresel bir harekete dönüşen “İklim İçin Okul”, “Gelecek İçin Cuma Günleri” adı altında gerçekleştirilen Okul Grevleri, gezegeni yokoluş sürecine sürükleyen politikalara dur demeyi amaçlıyor.

TED Kuzey Kıbrıs Koleji öğrencileri de 2. ders saatinde kendi elleriyle hazırladıkları dövizlerle iklim değişikliğinin geldiği noktaya dikkat çekerek, dünyanın sadece 1,5°C derece daha ısınırsa insanlığın geri dönüşü mümkün olmayan bir yıkımla yüz yüze kalacağını haykırdılar. TED Kuzey Kıbrıs Koleji Dr. Fazıl Küçük Kapalı Spor Salonu’nda yer alan eylemde öğrenciler bu gidişe bir dur demek için büyüklerine coşkulu bir çağrı yaptılar. Lha

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