Tatlısu şenlendi

Uluslararası Tatlısu Harnup ve Halk Dansları Festivali, renkli gösterilerle başladı

Tatlısu Belediyesi tarafından düzenlenen ve Final organizasyon işbirliğiyle gerçekleştirilen 13. Uluslararası Tatlısu Harnup ve Halk Dansları Festivali, önceki gün akşam törenle açıldı.



Konuşmaların ardından gösteriler yapıldı.

Festivalde bu akşam Türkiye sanatçısı Murat Kekilli, Kıbrıslı sanatçı Örge Volkan sahne alacak.

Yetenek sizsiniz finalisti komedyen sihirbaz Enver Ertaş festivalin son 2 gecesinde gösterilere devam edecek.

Festivalin final gecesi olan Pazar gecesinde ise Türkiye’den Ankaralı Yasemin, geçmişten günümüze moda şov, dance of fire ateş şov ve profesyonel makyaj sanat uzmanının yüz boyamaları yer alacak.

