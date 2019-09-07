Tatlısu renklendi

14.Uluslararası Tatlısu Harnup ve Halk Dansları Festivali başladı. Festival yarın akşam Kurtalan Ekspress ile konuk sanatçı Şafak’ın konseriyle tamamlanacak

Tatlısu Belediyesi tarafından düzenlenen 14. Uluslararası Tatlısu Harnup ve Halk Dansları Festivali, önceki akşam gerçekleşen muhteşem açılış töreni ile başladı.

Kortej yürüyüşü ile başlayan festivalin açılışına, Başbakan Ersin Tatar, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Eski Maliye Bakanı Serdar Denktaş Belediye Başkanları ve Türkiye’den festivale katılan kardeş belediye başkanları da hazır bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan festival açılışında ilk olarak Türkiye, Meksika, Makedonya, Hırvatistan, Slovakya ve KKTC’den ekiplerin dans gösterileri gerçekleşti.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan açılışta yaptığı konuşmada, festivalin ana temasının harnup olduğunu anımsatarak, harnubun insan sağlığı açısından faydalarını anlattı ve halkın bu festival sayesinde harnup konusunda daha çok bilgilendiğini söyledi. Konuşmasında harnup üreticisinin sorunlarına da değinen Orçan, üreticinin en büyük sorununun, harnup konusunda üreticinin yeteri kadar rekabet ortamının yaratılmaması olduğunu anımsattı ve bu ortamın yaratılması arzusunda olduklarını vurguladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da, bakanlık olarak harnup ile ilgili neler yapılabileceği hususunda çalışmalar yapmakta olduklarını belirterek,bu çalışmalar neticesinde 2.20 TL den fiyat belirlenen harnup fiyatının 2.60’a çıkarıldığını, bu yöndeki çalışmalarının da sürdüğünü kaydetti. Oğuz harnup fiyatını üreticinin belirlemesi arzusu içinde olduklarını belirttiği konuşmasında ayrıca bu yıl ülkede 70 bine yakın harnup ağacı dikeceklerini de sözlerine ekledi.

Açılışta son konuşmayı Başbakan Ersin Tatar yaptı. Harnubun çok önemli bir ürün olduğunu belirterek başladığı konuşmasında, bunun ekonomik getirisi için hükümetin de katkı koyduğunu anımsattı ve bundan sonra da üreticinin yanında olacaklarını,ürün ekiminin artırılmasını sağlayacaklarını dile getirdi. Başbakan Ersin Tatar, Tatlısu Harnup Festivali’nin ülke adına çok önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, ülkenin gelişip kalkınması için bu tür gayretlerin süreceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Tatlısu Harnup Festivalinin açılışı gerçekleştirilirken, açılış sonrası yöre halkı tarafından yapılan yiyecekler davetlilere ikram edildi.

Gece Uluslararası Halk Dansları Şöleni, Kukla Karnavalı, ‘Bir Sihirim Var’ ve Yetenek Sizsiniz Finalistleri Fire Storm Ateş şovun müthiş gösterileri sona erdi. (MHA)